Mossad ateşkes görüşmeleri için Doha'da: "Yakın zamanda ilerleme beklenmiyor"

Gazze için ateşkes görüşmeleri Katar'ın başkenti Doha'da bugün yeniden başlıyor.

İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın Başkanı David Barnea, rehine takası anlaşması ve Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması konularını görüşmek üzere Katar Başbakanı Muhammed bin Abdulrahman El Sani ile bir araya gelmek üzere Doha'ya gitti.



İsrail Kamu Yayın Kurumu'nun haberine göre Barnea, Şin Bet Güvenlik Servisi şefi Ronen Bar ve İsrail ordusundaki rehinelerin dosyalarını denetleyen Tümgeneral Nitzan Alon'un da aralarında bulunduğu müzakere ekibinin geri kalanı olmadan tek başına seyahat etti.



"Müzakereler zaman alacak ve yakın zamanda büyük bir ilerleme beklenmiyor. Beklentiler ölçülü olmalı" ifadelerini kullanan yayın kuruluşu, ismi açıklanmayan İsrailli yetkililerin sözlerine yer verdi.



Haberde, "İsrail, bir ilerleme sağlanmadan önce görüşmelerin bir ay kadar süreceğini tahmin ediyor" denildi.



Medya kuruluşuna isim vermeden konuşan yetkililer, "Hamas'ın tepkisi arabuluculara umut vermiş olsa da çözülmesi gereken pek çok mesele var ve bu biraz zaman alacak" diye konuştu.