Mossad ateşkes görüşmeleri için Doha'da: "Yakın zamanda ilerleme beklenmiyor"

Gazze için ateşkes görüşmeleri Katar'ın başkenti Doha'da bugün yeniden başlıyor.
İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın Başkanı David Barnea, rehine takası anlaşması ve Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması konularını görüşmek üzere Katar Başbakanı Muhammed bin Abdulrahman El Sani ile bir araya gelmek üzere Doha'ya gitti.
İsrail Kamu Yayın Kurumu'nun haberine göre Barnea, Şin Bet Güvenlik Servisi şefi Ronen Bar ve İsrail ordusundaki rehinelerin dosyalarını denetleyen Tümgeneral Nitzan Alon'un da aralarında bulunduğu müzakere ekibinin geri kalanı olmadan tek başına seyahat etti.
"Müzakereler zaman alacak ve yakın zamanda büyük bir ilerleme beklenmiyor. Beklentiler ölçülü olmalı" ifadelerini kullanan yayın kuruluşu, ismi açıklanmayan İsrailli yetkililerin sözlerine yer verdi.
Haberde, "İsrail, bir ilerleme sağlanmadan önce görüşmelerin bir ay kadar süreceğini tahmin ediyor" denildi.
Medya kuruluşuna isim vermeden konuşan yetkililer, "Hamas'ın tepkisi arabuluculara umut vermiş olsa da çözülmesi gereken pek çok mesele var ve bu biraz zaman alacak" diye konuştu.
NETANYAHU GÜVENLİK KABİNESİNİ TOPLADI
İsrail Başbakanlık Ofisi dün Binyamin Netanyahu'nun, İsrail heyetinin Katar ve Mısırlı yetkililerin arabuluculuğunda Hamas ile dolaylı görüşmeler yapmak üzere yola çıkmasına onay verdiğini doğrulamıştı.
Netanyahu liderliğindeki İsrail Kabinesi dün akşamı toplandı ve İsrail yayın kuruluşuna göre bakanlar Hamas'tan yanıt istedi. Ancak Netanyahu bunu paylaşmayı reddetti ve uzmanlar sadece genel bir açıklama yaptı.
Netanyahu defalarca kabine üyelerini müzakereleri medyaya sızdırmakla suçlamıştı.
Hamas'ın arabuluculara sunduğu ve çarşamba günü İsrail'e iletilen yanıtı ise hiçbir taraf kamuoyuyla paylaşmadı.
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