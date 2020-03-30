Mossad cep telefonlarını izleyecek (İsrail'de Corona virüs adımı)

4 binden fazla Corona virüs vakasının görüldüğü İsrail’de yeni önlemler gündemde. Hükümet tüm cep telefonu kullanıcılarının bulundukları yerleri saptaması için istihbarat servislerini görevlendirdi. Ancak bu adım tartışmaları da beraberinde getirdi.

İsrail hükümeti, terörle mücadalede kullanılan teknolojileri Covid 19’un yayılmasını önlemek için harekete geçti. Buna göre ülkedeki istihbarat servisi (Mossad), karantina altında ya da ve bulaşan kişilerin cep telefonlarını izleyebilecek.

Polis sözcüsü Micky Rosenfeld, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Eğer bir kişi karantinaya aldırış etmeden orada burada geziyorsa onu bir an önce bulmak zorundayız” diyerek bu adımı savundu.

Ülkede yasağa rağmen 10’dan fazla kişinin bir araya geldiği görüşmeler izleniyor. Corona virüs taşıyan kişilerle yakın temasta bulunan İsraillilere kısa mesaj gönderilerek kendileri izole etmeleri isteniyor.

Geçici hükümet tarafından yönetilen ülkede önlemler henüz parlamento tarafından onaylanmadı. Telefonları takip etmenin demokrasi ve insan haklarına uygun olmadığını dile getiren bazı İsrail vatandaşları, bunun kalıcı olmasından endişe ediyor.

İsrailliler edinilen bilgilerin başka alanlarda da kullanabileceğini öne sürülüyor.