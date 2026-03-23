Mossad İran'da iç karışıklık çıkarmak istedi. İsrail'in Kürt kartına ABD karşı çıkmış

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta Tahran'ı vurmasıyla başlayan İran Savaşı, üçüncü haftayı geride bıraktı. İran'ın önceki gece Nükleer tesisin bulunduğu Dimona ile Arad kentlerini hipersonik Fettah füzeleriyle hedef alıp İsrail'e en büyük darbeyi vurmasıyla yeni bir aşamaya geçen savaşın başlamasına ilişkin de tartışmalar sürüyor.

Amerikan New York Times gazetesine göre Donald Trump yönetimi ve İsrail, İran'a savaş açmaya karar verdiğinde Mossad, Başbakan Benyamin Netanyahu'ya bir plan sundu. Mossad Başkanı David Barnea, savaşın başlamasından günler sonra saldırıların İran muhalefetini harekete geçirebileceğini, isyanlara ve ayaklanma eylemlerine yol açarak İran hükümetinin çöküşüne bile neden olabileceğini söyledi.

Barnea Ocak ayı ortalarında Washington'da da Trump yönetiminin üst düzey yetkililerine bunu anlattı.

"HAMANEY ÖLDÜRÜLÜNCE..."

Gazeteye konuşan ondan fazla üst düzey Amerikan ve İsrailli yetkiliye göre, bu plan savaşın başlamasından hemen önce sunuldu. Planın ilk aşamasında dini lider Ayetullah Hamaney'in öldürülmesi vardı. Bu ölüm kitlesel bir ayaklanmaya yol açacaktı. Netanyahu plana inandı ve anında ABD Başkanı Donald Trump'ı ikna etmek için kullandı.

TRUMP'I İKNA EDEMEDİLER

Gazeteye konuşan yetkililer, bu süreçte Netanyahu'ya planın işlemeyebileceğini söyledi. O sırada Washington'da da bazı ABD'li askeri yetkililer Donald Trump'a, "Amerikan ve İsrail bombalarının yağdığı bir ortamda İranlıların sokaklara çıkıp yönetimi protesto etmeyeceğini" anlattı.

Başta aşırı iyimser yaklaşan iki lider planın yürümeyeceğini hemen anladı. Savaşın başlamasından günler sonra yapılan toplantıda Netanyahu Mossad yetkililerine hayal kırıklığını dile getirdi.

KÜRT GRUPLAR TARTIŞMASI

Gazete, ayrıca İranlı Kürt grupların bölgedeki isyanda kullanımına ilişkin de iddialara yer verdi. Buna göre, İsrailli yetkililer planın suya düşmesine rağmen hala İran'da Kürt grupları vekil güç olarak kullanmak istiyor. ABD'li yetkililer ise fikre sıcak bakmıyor. Bu karşıtlık iki taraf arasında gerginliğe yol açıyor.