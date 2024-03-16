Mossad yarın Katar'daki ateşkes masasına oturacak: Hamas'ın teklifine yanıt verecek

Katar'ın başkenti Doha'da devam eden ateşkes görüşmelerine ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Toplantıdaki kaynaklardan biri Reuters'a yaptığı açıklamada, İsrail'in ulusal istihbarat teşkilatı Mossad'ın başkanı David Barnea'nın, Katar başbakanı ve Mısırlı yetkililerle ateşkes görüşmelerine yarın devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

Gazze'de ateşkese varılmasına ilişkin devam eden görüşmelere ilişkin bilgi veren kaynak, toplantının Hamas tarafından yapılan son teklife "doğrudan yanıt" olacağını söyledi.

Yarınki toplantının, İsrail ve Hamas arasında kalan boşluklara odaklanacağını belirten kaynak, kalan İsrailli rehineler karşılığında serbest bırakılabilecek Filistinli mahkumların sayısının ve Gazze'ye insani yardımın da görüşüleceğini kaydetti.

İsrail heyeti, 6 Mart'ta Kahire'de yapılan ateşkes görüşmelerine heyet göndermemişti.

HAMAS'IN TEKLİFİ

Hamas, önceki gün üç aşamalı bir ateşkes teklifinde bulunmuştu.



Teklifin ilk aşamasının, İsrail askerlerinin Gazze'deki şehir merkezleri ile Er-Reşid ve Salahaddin caddelerinden çekilmesi, yerinden edilenlerin güneyden kuzeye dönmesi ve yardımların geçişine izin verilmesi, İsrailli kadın, çocuk ve yaşlı esirlere karşılık 700'ü aşkın Filistinli esirin serbest bırakılmasını içeriyordu.



İkinci aşamanın ise Gazze'deki esir askerlerin serbest bırakılmasını ve bu süreç başlamadan önce kalıcı ateşkes ilan edilmesini öngördüğü kaydedildi.



Hamas'ın bu aşamada, her bir "canlı" esir kadın askerin serbest bırakılması karşılığında 30'u müebbet hapis mahkumu 50 Filistinli esirin serbest bırakılmasını istediğini dile getirdi.

Hamaslı yetkilier, üçüncü aşamaya ilişkin ise bilgi vermemişti.