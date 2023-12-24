Motor arızası zorunlu iniş yaptırdı

İran'da Tahran-Şiraz seferini yapan MD-82 tipi yolcu uçağı motor arızası nedeniyle İsfahan'a zorunlu iniş yaptı.



Ülkenin resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan İsfahan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mensur Şişefuruş, konuya ilişkin bilgi verdi.



Şişefuruş, "Tahran-Şiraz seferini yapan MD-82 tipi yolcu uçağı, motor arızası nedeniyle İsfahan Şehit Beheşti Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı." dedi.



İranlı yetkili, yolcuların sağlık durumunun iyi olduğunu belirtirken uçağın ait olduğu hava yolu şirketi hakkında ise bilgi vermedi.

