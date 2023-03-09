Mozambik'te fırtına ve seller nedeniyle 117 kişi hayatını kaybetti

Mozambik Başbakanı Adriano Maleiane, mecliste yaptığı konuşmada, ülkedeki fırtına ve sellerin neden olduğu can kayıpları ve hasarla ilgili bilgi verdi.



Maleiane, fırtına ve seller nedeniyle geçen aydan bu yana 117 kişinin hayatını kaybettiğini, 272 kişinin ise afetten olumsuz etkilendiğini açıkladı.



Freddy Kasırgası'nın da büyük hasara neden olduğuna dikkati çeken Maleiane, şiddetli yağışların nehir yataklarında taşma meydana getirerek sellere neden olduğunu vurguladı.



Maleiane, 50 bin evin yıkıldığını, 686 sınıf ve 69 sağlık merkezinin kullanılamaz hale geldiğini, 11 bin kilometre yolun hasar gördüğünü ve 73 bin hektar tarım arazisinin sular altında kaldığını kaydetti.

Kasırga ve seller nedeniyle çiftlik hayvanları da zarar gördü.



Dünya Meteoroloji Örgütüne göre, Afrika'nın doğusunda Madagaskar ve Mozambik'i ikinci kez etkisi altına alması beklenen Freddy Kasırgası, tarihin en uzun süren kasırgası olabilir.



Mozambik'te yetkililer, ilk önce sahil bölgelerini etkisi altına alacağı ve daha sonra ülkenin iç bölgelerine doğru ilerleyeceği tahmin edilen kasırga nedeniyle ikinci kez alarm konumuna geçerek yeni tedbirler aldıklarını duyurmuştu. Afrika’nın doğusunda etkili olan Freddy Kasırgası en uzun süreli fırtına olabilir Haberi Görüntüle