Idai kasırgası felaketinin yararlarını sarmaya çalışan Afrika ülkesi Mozambik şimdi de yeni bir tehditle karşı karşıya. Ülkede kolera ve diğer salgın hastalıklar baş gösterdi.



Yaklaşık 2 bin 700 kişi kolera şüphesiyle gözlem altında tutuluyor.



Dünya Sağlık Örgütü koleranın yayılması halinde bunun "ikinci bir felakete" yol açacağı konusunda uyardı.



Dünya Sağlık Örgütü, "Sağlık çalışanları hastalara yardım etmek, kolera ve su yoluyla bulaşabilecek salgın hastalıklarının boyutlarını azaltmak için çalışıyor. eğer bir salgın hastalık vakası başladıysa daha fazlası kaçınılmaz" açıklaması yaptı.



14 Mart'ta Mozambik, Malavi ve Zimbabve'yi vuran Idai kasırgası 700'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.



Kasırganın yol açtığı sellerden etkilenenlerin sayısının 3 milyonu bulduğu belirtiliyor.



Birlşemiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, en az bir milyon çocuğun acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu söyledi.



Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı, kasırgadan etkilenen ülkelere ilk yardım malzemeleri ve temel yardım ekipmanı gönderildiğini açıkladı.