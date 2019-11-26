MSB: Resulayn'da bombalı araç saldırısında 17 kişi öldü, 20'den fazla yaralı var

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı, "Resulayn'ın Tel Halef köyünde bombalı araç saldırısında 17 kişi öldü, 20'den fazla yaralı var" açıklamasını yaptı.

resulayn.jpg

Son dakika haberi! Terör örgütü YPG/PKK'nın Rasulayn'ın Tel Halef köyünde bombalı araçla düzenlediği saldırıda 17 kişi öldü, 20'den fazla kişi de yaraladı.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Canilikte DEAŞ'ı aratmayan terör örgütü PKK/YPG, Fırat'ın doğusundaki masum sivillere yönelik bombalı araç saldırılarını sürdürüyor. Bebek katilleri bu defa Rasulayn'ın batısındaki Tel Halef köyünde patlattıkları bombalı araçla 17 kişiyi katlederken, 20'den fazla kişiyi de yaraladı."

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...