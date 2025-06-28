Mücadelenin merkez üssü: Kritik kente 110 bin Rus askeri yığıldı

Ukrayna'nın doğusundaki mücadelenin merkez üssü Pokrovsk şehri, Moskova'nın en büyük önceliği konumunda.



Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, Rusya’nın bölgeye 110 bin asker konuşlandırdığını açıkladı.

CEPHE HATTININ EN SICAK NOKTASI

Ukraynalı komutan, Pokrovsk çevresinin, doğuda bin 200 kilometre boyunca uzanan cephe hattının “en sıcak noktası” olduğunu belirtti.

Rus güçleri neredeyse bir yıldır Pokrovsk’u ele geçirmeye çalışıyor; art arda yıpratma amaçlı saldırılar düzenliyor. Ancak asker ve silah açısından üstün olmalarına rağmen Moskova, şehri alamadı.



Pokrovsk, Moskova için stratejik bir hedef konumunda. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, güçlerinin kısmen kontrol ettiği Donetsk ve Luhansk bölgelerinin tamamını ele geçirme hedefini açıkça dile getirmişti.



UKRAYNA'NIN LOJİSTİK MERKEZİ



Pokrovsk büyük bir şehir olmasa da, bölgede diğer askeri merkezlerle bağlantı sağlayan önemli bir kara yolu ve demir yolu hattı üzerinde yer alıyor.



Savaş öncesinde Pokrovsk'ta yaklaşık 60 bin kişi yaşıyordu. Ancak 2022 Şubat’ında başlayan geniş çaplı Rus işgalinden bu yana büyük çoğunluğu kenti terk etti.



RUSYA'NIN YENİ STRATEJİSİ



Rus birlikleri artık şehre doğrudan saldırmak yerine, Pokrovsk’u güneyden ve kuzeydoğudan kuşatma taktiğine yöneldi.



Son değerlendirmelerde, Rus birliklerinin çoğunlukla bir ya da iki askerden oluşan küçük timlerle saldırılarını sürdürdüğü, bu timlerin bazen motosiklet, arazi aracı ya da buggy tipi araçlar kullandığı bildirildi.

