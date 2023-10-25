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Mücahit nedir, ne demek? Mücahit kimlere denir?

Mücahit kelimesinin anlamı, sosyal medyada birçok kişi tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Filistin-İsrail savaşı nedeniyle gündeme gelen Mücahit sözcüğünün kimler için söylendiği araştırılıyor. Peki, Mücahit nedir, ne demek? Mücahit kimlere denir?

Mücahit nedir, ne demek? Mücahit kimlere denir?

Mücahit, kutsal sayılan bir ülkü, özellikle de İslam adına savaşan kişi. Sözcük Arapça mücahidûn (mücahitler) sözcüğünün tekilidir ve "cihat eden" anlamına gelir.

Mücahit sözcüğü önceleri ilk İslam Devleti adına savaşan askerler için kullanılıyordu.

Sözcüğün özellikle Batılı ülkelerde gündelik kullanıma girmesi, 18. yüzyıl Hindistan'ında Birleşik Krallık'la savaşan Müslüman gruplara dayanır.

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