Mucize bebek: Kardeşinin rahmini aldı, kız çocuk dünyaya getirdi

İngiltere'de rahmi olmadan doğan 36 yaşındaki Grace Davidson, 27 Şubat'ta rahim nakli sayesinde doğum yaptı.



Bebeğin annesi Grace'e 2023 yılında kız kardeşinin rahmi nakledilmişti. Bu, o dönem İngiltere'de başarılı olan tek rahim nakliydi.



Bebeğe, rahmini kız kardeşine bağışlayan iki çocuk annesi 42 yaşındaki Amy Purdie'nin ismi verildi.

OPERASYON 17 SAAT SÜRDÜ



Amy, kardeşine rahmini bağışlamak için sekiz saatlik bir ameliyat geçirdi ve haftalarca süren bir iyileşme süreci atlattı.



Amy'nin rahmini çıkarmak ve Grace'e nakletmek için 30'dan fazla sağlık görevlisinden oluşan bir ekip yaklaşık 17 saat boyunca çalıştı.



Fedakar kadın, bu süreçten hiç rahatsız olmadığını hatta kardeşine bebek sahibi olma şansı vermeyi "büyük bir ayrıcalık" olarak gördüğünü söyledi.

İKİNCİ KEZ ANNE OLMAYI UMUYOR



Yeni anne Grace, yaklaşık iki kilo ağırlığındaki bebeği Amy'yi ilk kez kucağına almanın "inanılmaz ve gerçeküstü" olduğunu aktardı.



Kuzey Londra'da yaşayan ve aslen İskoç olan Grace ve Angus çifti, nakledilen rahim aracılığıyla ikinci çocuk sahibi olmayı umuyor.



Grace'in kanser riskini artırabilen bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçları almayı bırakabilmesi için rahim beş yıl içinde alınacak. Bu ilaçlar, Grace'in şu anda vücudunun kız kardeşinin rahmini reddetmemesini sağlamak için kullanılıyor.



GÖBEK ADINI DOKTORUNDAN ALDI



Bebeğin göbek adı, 17 saatlik operasyonu yöneten Oxford Churchill Hastanesi'nde transplantasyon ve endokrin cerrahı olan Isabel Quiroga'dan alındı.



Rahim nakli sonucu doğan ilk bebek 2014 yılında İsveç'teydi. O zamandan beri ABD, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan ve Türkiye dahil olmak üzere bir düzineden fazla ülkede yaklaşık 135 nakil gerçekleştirildi. Yaklaşık 65 bebek doğdu.