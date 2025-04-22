Mucize keşif: Bilim insanları su altında "biyolojik hazine sandığı" buldu

Bilim insanları, Güney Pasifik'teki uzak bir adanın su altı lagününde bulunan mercanların olası bir “biyolojik hazine sandığının” iklim değişikliğinin neden olduğu aşırı ısı stresinden kurtulduğunu söylüyor.

Güney Pasifik'teki bir Fransız Polinezya adasının el değmemiş sularında, deniz biyologlarından oluşan bir ekip “mucize gibi” bir keşif yaptıklarına inanıyor. Bilim insanları, anormal derecede sıcak suda hayatta kalabilen bir mercan türü buldu.

Mercan, yarı kapalı bir sualtı lagününde yaşıyor ve bu lagünün içindeki su sıcaklığı, ötesindeki girdaplı Güney Pasifik Okyanusu'ndan önemli ölçüde daha yüksek.

Araştırmayı yürüten Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'ne (CRNS) göre, lagün uzak bir ada olan Tatakoto açıklarında yer alıyor ve en sıcak ay olan Mart'ta su sıcaklığı 35 derece gibi "cayır cayır yanan" bir değere ulaşabiliyor ki bu da okyanusun genelinden yaklaşık 4 veya 5 derece daha yüksek.

OKYANUSLARIN ISINMA SEBEBİ: İNSAN

ABC News'ün haberine göre bilim insanlarının değişen iklim nedeniyle dünya çapında daha sık görüldüğünü söylediği aşırı sıcak olaylarında, anormal derecede su sıcaklıkları, çok çeşitli deniz organizmaları için hayati bir besin kaynağı ve yaşam alanı olan mercanları beyazlatabilir.

Ağartma, mercanın dokularında yaşayan algleri kaybederek beyaza dönüşmesi anlamına gelir. Mercan bu durumda hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Bilim insanlarına göre denizlerin ve okyanusların ısınmasının başlıca nedeni insan kaynaklı iklim değişikliğidir ve bu durum dünyanın dört bir yanındaki geniş mercan kayalıklarının ölümüne yol açarak kırılgan su altı ekosistemlerini riske atmıştır.

"SÜPER GÜÇLÜ SICAK DALGASI"

Dr. Laetitia Hedouin liderliğindeki deniz biyologları ekibi, kâr amacı gütmeyen 1ocean.org adlı deniz araştırmaları kuruluşuyla ortaklaşa olarak dört yıldır Tatakoto açıklarındaki anormal derecede sıcak lagünde yaşayan ve gelişen ısıya dayanıklı “süper mercanları” inceliyor.

Hedouin ABC News'e yaptığı açıklamada, kendisinin ve meslektaşlarının mercanlar üzerinde daha fazla çalışma yürüttüklerini, ancak mercanların hayatta kalmalarına yardımcı olan bir tür “biyolojik mekanizma” geliştirmiş göründüklerinden şimdiden emin olduğunu söyledi.

Hedouin'e göre geçen yıl Fransız Polinezyası, diğer mercan resiflerini daha az aşırı su sıcaklıklarında ağartan “süper uzun ve süper güçlü” bir deniz sıcak dalgası yaşadı.

Hedouin, mercanların lagünde hayatta kalmasının neredeyse bir mucize olduğunu, çünkü buradaki deniz suyunun dışarıdaki okyanustan çok daha sıcak olduğunu ifade etti.

Misyonun amacı, süper dirençli mercanların sıcak lagün dışındaki yeni ortamlarda yaşayıp yaşayamayacağını ve üreyip üreyemeyeceğini ve potansiyel olarak diğer mercanları ağartan aşırı ısı olaylarından kurtulup kurtulamayacağını incelemek.

Misyon, Birleşmiş Milletler'nin okyanus araştırmaları konusundaki başlıca kurumu olan UNESCO'nun desteğine sahip. UNESCO, lagünde bulunan mercanları “olağanüstü örnekler” olarak tanımladı ve Fransız Polinezyası'ndaki çalışmanın “mercan resiflerinin dünya çapında yeniden çoğaltılması için yeni stratejiler” geliştirilmesinin önünü açabileceğini söyledi.

