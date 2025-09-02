Mucize olmadı: Fransa'da hükümeti düşürmek için oy verecekler

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransa Başbakanı François Bayrou, 8 Eylül'de hükümetini güven oylamasına götüreceğini duyurmasının ardından siyasi partilerden destek arayışını sürdürüyor.

Fransa'da meclisin en büyük siyasi partisi aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) liderleri ise oylamada hükümeti düşürmek için oy kullanmada kararlı olduklarını belirtti.



2026 bütçe planında yaşanan anlaşmazlık sonrası güven tesis etmek isteyen Bayrou, başbakanlık binası Matignon'da ağırladığı aşırı sağcı lider Marine Le Pen ve RN Genel Sekreteri Jordan Bardella ile yaptığı görüşmelerden istediğini alamadı.

BARDELLA: MUCİZE OLMADI



Bayrou ile yaptıkları müzakerelerden sonra basına konuşan Bardella, "Mucize olmadı. Bu görüşme RN'nin fikrini değiştirmeyecek" dedi. Bardella, hükümet bütçesinde göçe, Avrupa Birliği'ne (AB), mali yolsuzlukla mücadeleye ayrılan yüksek kamu harcamalarına tepki gösterdi.



Öte yandan sağcı lider Le Pen de Başbakan Bayrou ile görüşmelerinde ilerleme sağlayamadıklarını vurgulayarak, hükümetin düşmesi halinde Ulusal Meclis'in hızla feshedilmesi çağrısı yaptı. Le Pen, "Hakikat şu ki yeni seçimlerle (mecliste) oluşacak yeni çoğunluk bir bütçe çıkarabilir. Bu tek demokratik çözüm" dedi.

BÜTÇE ÇIKMAZI



Son haftalarda sosyal medya kullanıcılarının ve muhalif siyasilerin 2026 bütçe planına karşı seslerini yükseltmesi ve hükümete karşı harekete geçmesi çağrısı yapması, Başbakan Bayrou'nun da bütçe çıkmazı nedeniyle düşürülen selefi Michel Barnier ile aynı kaderi paylaşabileceğinin sinyali olmuştu.



Bayrou da bazı resmi tatillerin kaldırılması ile 43 milyar avro civarında tasarruf yapılmasını içeren ve Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesi hükümeti güven oylamasına götüreceğini duyurmuştu.

ÖNCEKİ HÜKÜMET 3 AYDA DÜŞMÜŞTÜ



Kamu borçları ile mücadele eden Fransa'da bir önceki Michel Barnier hükümeti, 2025 bütçesi konusunda muhalefet ile uzlaşı sağlayamamış ve meclisten güvenoyu alamayarak 3 ay gibi kısa bir sürenin ardından 4 Aralık 2024’te düşmüştü.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ulusal Meclisi feshetmesinin ardından Fransızlar, geçen yıl haziran ve temmuzda yapılan iki turlu seçimlerde sandığa gitmişti.