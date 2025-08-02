Mucizeyi başaran tek şehir: Bir yıldır trafikte kimse ölmedi

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir yıldır trafik kazalarıyla ilgili tek bir ölüm bile kaydedilmedi. Bu etkileyici gerçek, başkent yetkilileri tarafından açıklandı.

Avrupa Birliği'nde (AB) trafik kazalarında ölümler azalıyor olsa da (2024'te yüzde 3), özellikle büyük şehirler için bu hâlâ önemli bir sorun teşkil ediyor. Politico'nun haberine göre ölümlerin olmadığı bir yıl, özellikle bir başkent için kesinlikle büyük bir başarı olarak kabul ediliyor.

2023 yılında, AB şehirlerinde meydana gelen trafik kazalarında toplam 7 bin 807 Avrupalı hayatını kaybetti. Geçen yıl Berlin'de meydana gelen trafik kazalarında 55, son on iki ayda Brüksel bölgesinde 9 kişi öldü.

Yunanistan'da 531 trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti.

EN KÜÇÜK BAŞKENTLERDEN BİRİ



Helsinki, 690 bine yakın nüfusuyla AB'nin en küçük başkentlerinden biri olmasına rağmen, geniş metropol alanında yaklaşık 1,5 milyon vatandaş yaşıyor ve bunlar her gün işe gidip geliyor.

Belediyenin Kentsel Çevre Dairesi'nde trafik mühendisi olarak çalışan Ronni Utriänen, bu başarının "birçok faktöre bağlı olduğunu ancak hız sınırlarının en önemlilerinden biri olduğunu" söyledi.

HANGİ ÖNLEMLERİ ALDILAR?

Bir aracın çarpma hızının saatte 40 kilometreden 30 kilometreye düşürülmesiyle yayaların ölme riskinin yarı yarıya azaldığını gösteren verilere atıfta bulunan belediye yetkilileri, 2021 yılı itibarıyla çoğu yerleşim yerinde ve şehir merkezinde alt sınırı uygulamaya koydu.

Yeni sınırlar, 70 yeni hız kamerasının kurulması ve trafik kazalarından kaynaklanan yaralanma ve ölümleri sıfıra indirmeyi hedefleyen ulusal "Vizyon Sıfır" politikasına dayalı bir polislik stratejisiyle uygulandı. Finlandiya'nın ulusal yol güvenliği kurumu Liikenneturva'nın verilerine göre, Helsinki'deki trafik ölümleri o zamandan beri istikrarlı bir şekilde azalıyor.

VERİ ODAKLI KENTSEL GELİŞİM STRATEJİSİ

Helsinki'deki yetkililer, 2019'da hiçbir yayanın veya bisikletlinin araba kazasında ölmemesiyle ilk kez başardıkları "mucizeyi" son beş yıldır tekrarlamaya çalışıyor.

Utriänen, misyonun başarısının, başkentin görünümünü değiştiren, onu otomobil odaklı bir şehirden uzaklaştıran, uzun vadeli, veri odaklı kentsel gelişim stratejilerine dayandığını vurguladı.

Kentin birçok noktasında, karmaşık kent dokusunun, yerleşim alanlarında daha dikkatli araç kullanmalarını zorunlu kıldığı mantığıyla, sürücülerde hafif bir "rahatsızlık" hissi yaratmak amacıyla sokaklar daraltılıp ağaçlar dikildi.

1.500 KİLOMETREYİ AŞAN BİSİKLET YOLU

Helsinki aynı zamanda, 1.500 kilometreyi aşan geniş bir bisiklet yolu ağı da dahil olmak üzere, yayalar ve bisikletliler için yeni altyapıya yatırım yaptı. Ayrıca, toplu taşıma ağını elektrikli ve otonom otobüslerle güçlendirdi ve yeni bir tramvay hattının inşası için Avrupa Yatırım Bankası'ndan finansman aldı.



Utriänen, iyileştirmelerin "araba kullanımını azaltmaya ve bununla birlikte ciddi kazaları azaltmaya" yardımcı olduğunu söyledi. İstatistiklere göre, 2003 ile 2023 yılları arasında şehirdeki trafik kazası sayısı 727'den 14'e düştü.