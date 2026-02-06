Müebbetlik guruya 15’inci tahliye. Tecavüz ve cinayet suçlusu bir kez daha serbest kaldı

Hindistan’da yüksek güvenlikli bir cezaevinde müebbet hapis cezası alan tartışmalı guru Gurmeet Ram Rahim Singh, son tahliyesiyle birlikte toplam 15 kez şartlı salıverildi.

Singh, 2017’de tecavüz suçundan, iki yıl sonra ise cinayetten hüküm giydi. Buna rağmen bugüne kadar 400 günden fazla süreyi cezaevi dışında geçirdi.

CNN'in haberine göre Singh, Haryana eyaletinde yürürlükte olan ve iyi hali ödüllendiren yasa kapsamında serbest bırakıldı. Ocak ayı başında cezaevinden çıkan guru, sosyal medya hesaplarında yayımladığı yeni şarkılarla vaazlarını sürdürmeye başladı.

MAĞDUR YAKINLARI TEPKİLİ

Singh’in serbest kalması, kurban yakınlarının tepkisini çekti. Gazeteci Ram Chander Chhatrapati’nin oğlu Anshul Chhatrapati, babasının 2002 yılında Singh’in liderliğini yaptığı "Dera Sacha Sauda" içindeki cinsel saldırı iddialarını ortaya çıkardıktan sonra öldürüldüğünü hatırlattı.

Dera Sacha Sauda ise CNN’e yaptığı açıklamada Singh’in binlerce mahkum gibi şartlı tahliyeden yararlandığını savundu. Açıklamada, tahliyenin “özel bir ayrıcalık” ya da “kayırma” olmadığı ifade edildi.

“SÜPER KAHRAMAN” ROLÜ DAHİL BEŞ FİLMDE OYNADI

Singh yalnızca bir din adamı değil, aynı zamanda geniş bir medya ağına sahip. Kendisini bir süper kahraman olarak canlandırdığı Messenger of God dahil beş filmde rol aldı.

“Love Charger” adlı şarkısı ise takipçileri arasında viral oldu.

TECAVÜZ VE CİNAYET DAVALARI

Singh, 1999 yılına dayanan bir davada iki kadın takipçisine tecavüz ettiği gerekçesiyle 2017’de 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından Punjab ve Haryana eyaletlerinde şiddet olayları yaşandı. Çıkan çatışmalarda 30’dan fazla kişi hayatını kaybetti.

O dönem Hindistan Başbakanı Narendra Modi, şiddeti kınayarak ülkenin “Gandhi ve Buda’nın ülkesi” olduğunu vurguladı.

İki yıl sonra Singh, gazeteci Chhatrapati’nin öldürülmesini organize etmekten müebbet hapse mahkum edildi. Davada Singh’in iki yardımcısı da suçlu bulundu.

700 DÖNÜMLÜK DEV YERLEŞKE

Bugün liderliğini yaptığı Dera Sacha Sauda’nın merkez yerleşkesi 700 dönümlük bir alanı kapsıyor. Yerleşkede hastaneler, sinema salonu, mağazalar ve Tac Mahal ile Eyfel Kulesi’nin kopyaları bulunuyor. Grup ayrıca gıda ve kozmetik ürünleri satan bir çevrim içi ticaret ağına sahip.

Singh’in mevcut şartlı tahliyesi 12 Şubat’ta sona erecek. Ancak daha önceki örnekler, yıl bitmeden yeniden serbest kalabileceği yönündeki beklentileri güçlendiriyor.