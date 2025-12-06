Muhabire kuş çarpınca haber yarıda kaldı

Yeni Zelanda’da bir televizyon muhabiri haber kaydı sırasında beklenmedik bir saldırıya uğradı.

Çekim anında aniden dalışa geçen bir kuş, hızla muhabirin yüzüne çarparak kısa süreli şaşkınlığa neden oldu.

Kuşun çarpması sonucu muhabirin kaşının alt kısmında küçük bir kesik oluştu. Olayın ardından ilk şoku atlatan muhabir, kayda devam etti ve haberini tamamladı.

Görgü tanıkları, kuşun ani hareketinin “adeta bir bomba” gibi göründüğünü belirtti. Muhabirin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.