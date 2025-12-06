Muhabire kuş çarpınca haber yarıda kaldı
06.12.2025 11:34
NTV - Haber Merkezi
Yeni Zelanda’da haber sunan bir muhabir, çekim sırasında yüzüne çarpan kuş nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Muhabir hafif yaralanmasına rağmen çekimi tamamladı.
Yeni Zelanda’da bir televizyon muhabiri haber kaydı sırasında beklenmedik bir saldırıya uğradı.
Çekim anında aniden dalışa geçen bir kuş, hızla muhabirin yüzüne çarparak kısa süreli şaşkınlığa neden oldu.
Kuşun çarpması sonucu muhabirin kaşının alt kısmında küçük bir kesik oluştu. Olayın ardından ilk şoku atlatan muhabir, kayda devam etti ve haberini tamamladı.
Görgü tanıkları, kuşun ani hareketinin “adeta bir bomba” gibi göründüğünü belirtti. Muhabirin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.