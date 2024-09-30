Muhalafetteki Saar ve dört milletvekili Netanyahu'nun koalisyonuna katıldı

İsrail ordusu Gazze ve Lübnan'a bombardımanlarını sürdürürken, Bşbakan Binyamin Netanyahu, hükümetine ilişkin açıklama yaptı.

Netanyahu, uzun süredir müzakere yürüttüğü muhalefetteki Gideon Saar ve partisinin koalisyona katıldığını duyurdu.

Böylelikle Netanyahu hükümetinin, 120 sandalyeli mecliste milletvekili sayısı 68'e yükseldi.



Herhangi bir bakanlık görevi üstlenmeyecek Saar'ın, siyasi kabine ve daraltılmış güvenlik kabinesine katılacağı aktarıldı.



Netanyahu, konuşmasında "güç dengesindeki değişikliklerin bölgede yeni ittifaklar kurmalarını sağlayabileceğini" belirterek, "İsrail vatandaşları sizlere söylüyorum, bunlar aynı zamanda zorlu günler. Bedeli ağır olan zor bir savaşın ortasındayız" dedi.



İsrail basını, Netanyahu'nun kabinesine Saar'ın katılmasıyla "koalisyon ortaklarından ve özellikle aşırı sağcı müttefiklerinden gelecek hükümeti devirme tehditlerine karşı daha güvende olacağını" değerlendirdi.



Daha önce Netanyahu'nun liderliğinde Likud partisi altında siyaset yapan Gideon Saar, 2019'da Likud liderliği için Netanyahu'nun karşısına çıkmış ancak başarılı olamamıştı.



Saar, 2020'de kendi kurduğu partisiyle siyaset yapmış, 2021'de Netanyahu'yu bir yıllığına iktidardan uzaklaştıran koalisyonda yer almıştı.



İsrail'de yakın zamanda Saar'ın hükümete katılmak için Netanyahu ile pazarlık yaptığı yönünde kulis haberleri çıkmıştı.