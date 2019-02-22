Venezuela’da "yetkisi bulunmayan" ve çoğunluğu muhaliflerin elindeki Ulusal Meclis (AN) milletvekilleri Jose Manuel Olivares ve Gaby Arellano, Kolombiya’nın Venezuela sınırında ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) gönderdiği yardımların toplandığı Cucuta kentinde düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.



Olivares, "insani yardım" malzemelerini yarın kentteki üç sınır köprüsü Simon Bolivar, Francisco de Paula Santander ve Tienditas üzerinden eş zamanlı olarak 09.00'da ülkeye sokmayı deneyeceklerini ve sınırdaki kaçak geçiş noktalarını kullanmayacaklarını vurguladı.

Olivares, muhaliflerin yardımları taşımak ve askerlerin olası engellemelerini aşmak için sınırın Venezuela tarafından beyaz elbiseler giyerek geleceklerini söyledi.



Çoğunluğu muhaliflerin elindeki Ulusal Meclis (AN) milletvekilleri Jose Manuel Olivares (solda) ve Gaby Arellano (sağda).

Venezuelalı güvenlik güçlerine de müdahale etmemeleri ve sınırı açmaları uyarısında bulunan Olivares, "Eğer askerler (müdahale ederek) suç işlerse kendi gelecekleri ile oynarlar." dedi.



Olivares, ülkesinde kanser hastası 40 bin kişinin kemoterapi ilaçlarından, HIV virüsü taşıyan 70 bin kişinin de bu hastalığın aşısından mahrum olduğunu öne sürdü.



Yardımlara yabancı bir gücün refakat etmeyeceğini, tüm girişimleri Venezuelalıların yapacağını açıklayan Gaby Arellano ise Venezuela ordusundaki Kübalıların yabancı güç olduğunu söyledi.

YARDIMLAR GAZETECİLERE GÖSTERİLDİ



Bu arada Cucuta'daki Tienditas Sınır Kapısı'nda bir depoda toplanan USAID yardımları düzenlenen basın toplantısı ile gazetecilere gösterildi.



Ambardaki yardım malzemelerinin, gıdanın yanı sıra kişisel temizlik ürünlerinden oluştuğu görülürken USAID logolu kutuların üzerindeki "Bu ürün Amerikan halkının hediyesidir." ifadesi dikkat çekti.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin de bugün yardım malzemelerinin toplandığı depoyu ziyaret etmesi bekleniyor.



KONSER HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR



Öte yandan Tienditas Uluslararası Sınır Köprüsü'nün Kolombiya tarafında İngiliz iş adamı Richard Branson'un sponsor olduğu konser için hazırlıklar da devam ediyor.



Venezuela tarafından konteynerlerle kapatılan bölgede, askerlerin yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekerken etkinliğin düzenleneceği bölgeye büyük bir sahne kuruldu.



Sınırdaki diğer uluslararası köprü Simon Bolivar’da ise Venezuelalıların geçişlerinin devam ettiği görüldü.

VENEZUELA'DA MUHALİFLER SINIRA İLERLİYOR

Venezuela'da muhalifler "insani yardım" getirmek için Kolombiya sınırına ilerlerken, "insani" olmaktan ziyade siyasi bir adım olarak görülen girişime Kızılay, Kızılhaç ve Birleşmiş Milletler (BM) destek vermiyor.

Muhalif parlamenterlerden oluşan bir grup, 3 otobüsle sabah saatlerinde başkent Caracas'tan yola çıktı. Konvoya liderlik etmesi beklenen Guaido ise grup arasında görülmedi.



Guaido'nun konvoyun durdurulma ihtimaline karşın başka bir araçla ilerlemeyi tercih ettiği belirtiliyor. Muhalefete yakın gazetelerden El Nacional ise Guaido'nun içinde olduğunu iddia ettiği bir otomobil konvoyunun fotoğraflarını yayımladı.



Her ne kadar Guaido, 23 Şubat'ta Kolombiya'nın Cucuta kentinde bekletilen "yardım"ı getirmek için 600 binden fazla kişinin gönüllü olduğu ve sınıra gideceğini iddia etse de henüz bu yönde bir hareket gözlenmedi.

"İNSANİ YARDIM ŞOVU"



Tarihinin en ciddi siyasi ve ekonomik buhranını yaşayan Venezuela'da "insani kriz ve yardım" tartışmaları, ABD destekli muhalefet ile hükümet arasındaki gerginliğin en önemli noktalarından birini oluşturuyor.



Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "yardım" tartışmalarının "ABD'nin işgal stratejisinin bir parçası" olduğunu ve "bu şova izin vermeyeceğini" söylüyor.



Muhalefet ise 300 bin kişinin acil yardıma ihtiyacı olduğunu, 2 milyon kişinin de sağlık riskiyle karşı karşıya bulunduğunu savunarak, ülkeye yardım girmesi gerektiğini öne sürüyor.



Ordu, Maduro'nun talimatı doğrultusunda sınırı kapatırken, muhalefetin Kolombiya'nın Venezuela sınırındaki Cucuta kentinde bekletilen paketleri, 23 Şubat'ta ülkeye nasıl sokacağı belirsizliğini koruyor.

KIZILAY, KIZILHAÇ VE BM'DEN RET



"Yardım girişimi" sadece hükümet tarafından değil Kızılay, Kızılhaç ve BM tarafından da siyasi bir adım olarak görülüyor.



Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Başkanı Francesco Rocca, yaptığı açıklamada, bu kurumlar için yardım dağıtmada "tarafızlık" ilkesinin çok önemli olduğuna dikkati çekti. BM de girişimde yer almayı reddederek, tarafları gerilimi düşürmeye çağırdı.