Muhalefetin eleştirisi sonrası Miçotakis’ten İsrail'e Gazze çağrısı

Gazze Şeridi'nde yaşanan felaket ortamında Avrupa Birliği’nin (AB) İsrail ile ticari ilişkileri gözden geçirme kararına karşı çıkan Yunanistan hükümeti, sol muhalefet partilerinden gelen eleştirilerin ardından açıklama yaptı.



Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İsrail’in 19 aydır saldırı, işgal ve ablukasını sürdürdüğü Gazze Şeridi’ndeki duruma işaret ederek İsrail’in saldırılarını kınadı, saldırıların “meşrulaştırılamaz ve kabul edilemez” olduğunu söyledi. Miçotakis, gıda ve ilaç yardımlarının sivil halka ulaşabilmesi için İsrail’e “operasyonlarını durdurma” çağrısında bulundu.



“İSRAİL’İN OPERASYONLARINI DURDURMASI GEREK”



Yunanistan’ın Skai radyosuna konuşan Yeni Demokrasi (ND) lideri ve Başbakan Miçotakis, “Gazze’de son günlerde olanların meşrulaştırılamaz ve kabul edilemez olduğunu söyleme konusunda hiçbir tereddütüm yok. İsrail’in bu operasyonları durdurması gerekiyor. İnsani yardım ve ilaç tedarikinin yeniden sağlanması gerekiyor” dedi.



Gazze’de derhal ateşkes sağlanması konusunda “açık bir duruş” sergilediklerini belirten Yunanistan Başbakanı, “Müttefiklerimize acı gerçekleri söylemek gibi bir görevimiz var. Bu gerçeği, İsrail liderliğine ilettim. Eğer köprü inşa etme rolü oynayacaksak bunu anlamlı ve devamlı bir diplomasi yoluyla yapacağız” ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?



Yunanistan'ın sol muhalefet partileri, Gazze Şeridi'nde yaşanan felaket ortamında AB'nin İsrail ile ticari ilişkileri gözden geçirme kararına karşı çıkan hükümeti eleştirmişti.



Atina ve Kıbrıs Rum Yönetimi dahil dokuz üye ülkenin AB kararına karşı çıkmasını kınayan ana muhalefet partisi PASOK lideri Nikos Androulaki, "Hükümet bu tutumuyla ülkemizi uluslararası alanda teşhir ediyor. Yunan halkına karşı görevimiz her zaman uluslararası hukuka ve insan haklarına saygılı olmaktır” demişti.



Androulakis, “Hükümet Gazze'deki iğrenç olayları kınamalı, derhal ateşkes sağlanması ve BM kararları doğrultusunda bölgede iki devletli bir çözümün teşvik edilmesi için her türlü girişimi aktif bir şekilde desteklemelidir” diye konuşmuştu.



Benzer şekilde Yeni Sol Parti de bir açıklama yaparak “Yunanistan, insani yardım kanalları açılmadığı ve derhal ateşkes sağlanmadığı sürece, AB devletleri ve üyeleri tarafından İsrail'in kınanması ve yaptırım uygulanması yönündeki girişimlere karşı çekimser kaldığı ya da oy kullandığı için üzücü bir azınlık, utanç verici bir Avrupa ve uluslararası istisnadır” ifadelerini kullanmıştı.