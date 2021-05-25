Muhalif gazeteciye jetlerle gözaltı

"Güvenlik güçleri bana yasalara uygun davranıyor. Ayrıca, soruşturmada işbirliği yapmaya ve Minsk'te kitlesel protestolar organize ettiğimi itiraf etmeye devam ediyorum"



Bu sözler Belarus'ta sahte bomba ihbarıyla indirilen uçakta gözaltına alınan Roman Protaseviç'e ait. Belaruslu muhalif gazetecinin gözaltındaki ilk videosu basına yansıdı. Videoda Protaseviç, sağlık durumuna ve nerede olduğuna dair açıklamalar yaptı.



Protaseviç, "Şu anda Minsk'te 1 No'lu gözaltı merkezindeyim. Kalp veya herhangi bir organ dahil bir sağlık sorunumun olmadığını söyleyebilirim." dedi. Kısa video sosyal medyanın gündemine oturdu.



Belaruslu muhalif lider Svetlana Tihanuskaya, Protaseviç'in fiziksel ve ahlaki olarak baskı altında olduğunu öne sürdü. Protaseviç'in gözaltına alınması dünya çapında da büyük tepkiyle karşılandı.



Avrupa Birliği Brüksel'deki liderler zirvesinde konuyu ele aldı. "Hava korsanlığıyla" suçlanan Belarus sert bir dille kınandı. Yetkililerin paylaştığı taslak metinde, Belaruslu hava yolu şirketlerine AB hava sahası ve havaalanlarının yasaklanması istendi.



Belaruslu yetkilileri içerecek yeni yaptırımlar uygulanması yönünde görüş birliği sağlandı. Liderler, Uluslararası Sivil Havacılık Kuruluşuna da soruşturma çağrısı yaptı.