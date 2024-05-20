Muhammed Muhbir kimdir? Ölen İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin yerine geçmesi beklenen Muhammed Muhbir Dezfuli kaç yaşında?

Muhammed Muhbir Dezfuli, 1955 yılında İran'ın Dezful şehrinde doğdu. 8 Ağustos 2021'den bu yana İran'ın 7. ve şu anki birinci cumhurbaşkanı yardımcısı olan İranlı bir politikacıdır.

Ayrıca Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi İmam Humeyni Fermanı İcra Kurulu'nun (EIKO) eski başkanı, Sina Bankası yönetim kurulu başkanı ve Huzistan Eyaleti'nin vali yardımcısıydı.



"Uluslararası haklar" konusunda bir doktora, akademik makalesi dahil olmak üzere iki doktora derecesine ve yönetim konusunda doktora derecesine sahiptir. Muhbir, doktorasının yanı sıra yönetim alanında da yüksek lisans derecesine sahiptir.



Temmuz 2010'da Avrupa Birliği, Setad'ın (İmam Humeyni Fermanı İcra Kurulu) başkanı Muhammed Muhbir'i “nükleer veya balistik füze faaliyetleri” meselesine karıştığı iddiasıyla yaptırım uyguladığı kişi ve kuruluşlar listesine dahil etti.

Aradan iki yıl geçtikten sonra bu yaptırım Muhbir'i söz konusu listeden çıkardı.