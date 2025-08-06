Mumbai’de güvercin tartışması: Yüzlerce kişi sokağa döküldü

Bombay Yüksek Mahkemesi’nin geçtiğimiz hafta, güvercinleri besleyen kişilere dava açılması yönünde Mumbai belediyesine talimat vermesinin ardından, Dadar’daki ünlü Kabutarkhana’da tansiyon yükseldi. Çarşamba sabahı yüzlerce Jain protestocu alanda toplanarak kararı protesto etti.



Protesto sırasında kalabalık, BMC yetkililerinin kuş besleme alanını kapatmak için kurduğu plastik örtüyü yırtarak Kabutarkhana’yı tekrar açtı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, çok sayıda kadın ve erkeğin bariyerleri aşarak güvercin besleme alanını zorla açtığı görüldü. Yetkililerin müdahalesine rağmen alan sabah 10 itibarıyla halk tarafından kullanılmaya başlandı.

HÜKÜMETTEN TEPKİ VE UZLAŞI ÇAĞRISI

Maharashtra Bakanı Mangal Prabhat Lodha, yaşanan olayı “talihsiz” olarak nitelendirdi ve toplumu sükunete davet etti. X üzerinden yaptığı açıklamada, Başbakan Devendra Fadnavis’in bu konuda dengeli ve duyarlı bir yaklaşım sergilediğini vurguladı. Lodha, alternatif çözümler üzerinde çalışıldığını belirtti.



Başbakan Fadnavis ise önceki gün yaptığı açıklamada, aniden tüm Kabutarkhana’ların kapatılmasına karşı çıkarak güvercin beslemenin kontrollü bir şekilde sürdürülmesini önerdi. “Kuşların yaşam hakkı, çevre korunması ve halk sağlığı, üçü de bizim için önemli” diyen Fadnavis, beslemenin belirli saatlerde ve denetimli şekilde yapılabileceğini söyledi.



BELEDİYEDEN "GEÇİCİ SÜREÇ" AÇIKLAMASI

Mumbai Belediye Komiseri Bhushan Gagrani, Kabutarkhana’ların hemen yeniden açılmayacağını ancak belirli saatlerde beslemeye izin verilecek bir sistem üzerinde çalışıldığını açıkladı. Gagrani, “Alternatif bir sistem oluşturulması yönünde Başbakan’dan talimat aldık. Şu an değerlendirme sürecindeyiz” dedi.



NE OLMUŞTU?

Maharashtra hükümeti, 3 Temmuz'da aldığı kararla Mumbai’deki 51 Kabutarkhana’yı kapatma kararı almış, güvercin besleyen kişilere 500 rupi ceza uygulanmaya başlanmıştı. 13 Temmuz ile 3 Ağustos arasında 141 kişiye ceza kesildi ve toplamda 68 bin 700 rupiden fazla para toplandı.



Ancak bu karara hükümet içinden de eleştiriler geldi. Bakan Lodha, güvercin besleme geleneğinin tamamen durdurulmasına karşı çıkarak geçici alanların belirlenmesini talep etti. Fakat bu öneri, Maharashtra Navnirman Sena (MNS) tarafından eleştirildi. MNS Mumbai Başkanı Sandeep Deshpande, “Halk sağlığını ilgilendiren konular duygusal değil, bilimsel ve akılcı şekilde ele alınmalı” ifadelerini kullandı.