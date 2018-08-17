ABD Savunma Bakanı James Mattis Kolombiya ziyareti öncesi uçakta gazetecilere açıklamalar yaptı.
Amerikan medyasına konuşan ABD Savunma Bakanı Mattis, Münbiç'te Türkiye ile ortak devriyelerin 72 saat içinde başlayacağını söylediğini duyurdu.
Amerikan CNN muhabirinini aktardığına göre, Mattis ortak devriyeler için ekipmanların ve devriyelere katılacak subayların hazır olduğunu söyledi.
ABD Savunma Bakanı Mattis üç gün içinde ABD ile Türkiye'nin ortak devriyeye başlayacağını duyurdu.
Geçtiğimiz günlerde ABD Savunma Bakanlığı, Münbiç sınırındaki Türk güçlerinin koordineli devriyelerinin başarılı şekilde devam ettiğini belirtmiş, ortak devriyelerin ise kısa sürede başlayacağını açıklamıştı.