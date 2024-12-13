Münbiç’te dört günlük ateşkes devrede

Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) operasyonu çerçevesinde Tel Rıfat ve Deyrizor terör örgütü PKK/YPG unsurlarından temizlendi.



Yoğun çatışmaların devam ettiği Münbiç de büyük oranda SMO tarafından kontrol altına alındı.



Dün akşam saatlerinde, ABD'nin arabulucuğu ile SMO ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında geçici bir ateşkes anlaşmasına ulaşıldı.



Terör örgütü PKK/YPG'ye pazartesi gününe kadar süre verilmiş oldu. Anlaşmaya göre terör örgütü PKK/YPG unsurlarının Münbiç'in özellikle doğusundan çekilmesi gerekiyor.

ANLAŞMA ŞARTLARI BELLİ OLDU



Dün 17.00'da başlayan anlaşma 16 Aralık pazartesiye kadar devam edecek. SDG'nin bu anlaşma kapsamında Münbiç ve çevresinden tamamen çekilmesi gerekiyor.



Aynı zamanda SDG'nin kontrolü altında olan Süleyman Şah Türbesi ve etrafından çekilerek kontrolü SMO'ya devretmsi gerekiyor.



Anlaşma çerçevesinde bir diğer önemli bölge ise Tişrin Barajı. Bu önemli enerji üretim merkezi, Sruiyelilerin altyapı ihtiyaçları açısından çok önemli. Barajın düzgün şekilde işletilebilmesi için SDG'nin bölgeden çekilmesi gerekiyor.

