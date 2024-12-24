Münbiç'te teröristlerden bombalı araçla saldırı: 2 kişi öldü
Suriye'nin kuzeyindeki Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde PKK/YPG'li teröristlerce bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Suriye Milli Ordusunun başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık'ta PKK/YPG'den kurtarılan Münbiç ilçe merkezinde bomba yüklü araç infilak etti.
Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.
Suriye Milli Ordusu kaynakları saldırıyı PKK/YPG unsurlarının düzenlediğini aktardı. Teröristlerin 20 Aralık'tan bu yana ilçenin güneydoğusundaki Tişrin Barajı çevresinde saldırılarını artırdığı bildirildi.
Grad roketleri gibi ağır silahlar da kullanan teröristlerin Münbiç çevresindeki tünellerden çıkarak ani saldırılar düzenlediği gelen haberler arasında.
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