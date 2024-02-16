Münih Güvenlik Konferansı: İsrail'den Hizbullah uyarısı

Almanya’da dünyanın önde gelen siyasetçilerini, diplomatları, askeri yetkilileri, akademisyenleri bir araya getiren 60. Münih Güvenlik Konferansı (MSC) başladı.

Hiçbir Rus yetkilinin davet edilmediği konferansa İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye de katıldı.

Konferansta konuşan İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, "Dünya İran ve Hizbullah'ın güney Lübnan'dan çekilmeleri için baskı yapmalı" dedi.



Katz, diplomatik bir çözüm bulunmazsa, "İsrail'in Hizbullah'ı sınırdan çıkarmak zorunda kalacağını" söyledi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri sınır dışı etme planının olmadığını savunan Katz, "İsrail'in, bölgeyi yöneten Hamas'a karşı yürüttüğü savaşı sona erdirdikten sonra Gazze'yi yönetmek istemediğini" belirtti.

İsrailli bakan ayrıca "İsrail Refah ile uğraşmak zorunda kalacak çünkü Hamas'ı orada bırakamaz" diye konuşurken Filistinli mülteciler konusunda Mısırla iş birliği yapacaklarını, Mısır'ın çıkarlarına zarar vermeyecek bir yol bulacaklarını kaydetti.

Katz, rehinelerin serbest bırakılması konusunda ise anlaşma için hala bir şans gördüğünü ancak Hamas üzerinde daha fazla askeri baskı gerektiğini bildirdi.