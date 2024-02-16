Münih Güvenlik Konferansı: İsrail'den Hizbullah uyarısı

Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan İsrail Dışişleri Bakanı Katz, "Dünya İran ve Hizbullah'ın güney Lübnan'dan çekilmeleri için baskı yapmalı, yoksa biz çıkaracağız" dedi. Katz, Refah'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi.

Münih Güvenlik Konferansı: İsrail'den Hizbullah uyarısı

’da dünyanın önde gelen siyasetçilerini, diplomatları, askeri yetkilileri, akademisyenleri bir araya getiren 60. Münih Güvenlik Konferansı (MSC) başladı.

Hiçbir Rus yetkilinin davet edilmediği konferansa Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakanı Muhammed İştiyye de katıldı.

Konferansta konuşan İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz,  " İran ve Hizbullah'ın güney Lübnan'dan çekilmeleri için baskı yapmalı" dedi.

Katz, diplomatik bir çözüm bulunmazsa, "İsrail'in Hizbullah'ı sınırdan çıkarmak zorunda kalacağını" söyledi.

Şeridi'ndeki Filistinlileri sınır dışı etme planının olmadığını savunan Katz, "İsrail'in, bölgeyi yöneten Hamas'a karşı yürüttüğü savaşı sona erdirdikten sonra Gazze'yi yönetmek istemediğini" belirtti. 

İsrailli bakan ayrıca "İsrail Refah ile uğraşmak zorunda kalacak çünkü Hamas'ı orada bırakamaz" diye konuşurken Filistinli mülteciler konusunda Mısırla iş birliği yapacaklarını, Mısır'ın çıkarlarına zarar vermeyecek bir yol bulacaklarını kaydetti.

Katz, rehinelerin serbest bırakılması konusunda ise anlaşma için hala bir şans gördüğünü ancak Hamas üzerinde daha fazla askeri baskı gerektiğini bildirdi.

Münih Güvenlik Konferansı başladı

Münih Güvenlik Konferansı başladı

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