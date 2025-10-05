Münih Havalimanı'nda drone alarmı: Lazerli güvenlik sistemi devreye alındı

Münih Havalimanı'ndaki drone alarmları nedeniyle devreye sokulan lazer cihazı, pistlerden birinin yakınına yerleştirildi.

Bild gazetesinin haberine göre cihaz, izinsiz drone’ların mesafesini ve konumunu belirleyerek kolluk kuvvetlerine daha iyi bir durum farkındalığı sağlamayı amaçlıyor. Sistem, gerektiğinde önleme operasyonlarına da destek verecek şekilde tasarlandı.

Olayların ardından havalimanında uçuşlar 24 saat içinde iki kez durduruldu, bu da onlarca seferin iptal edilmesine ve binlerce yolcunun mağdur olmasına yol açtı. Havalimanı yönetimi, bekleyen yolcular için geçici uyuma alanları ve yiyecek ikramı gibi acil önlemler uygulamaya koydu.





Almanya Federal Polisi, özel birimlerin bölgede görevlendirildiğini doğruladı. Soruşturma ise Anayasayı Koruma Dairesi (BfV) ile Terörle Mücadele ve Aşırılıkla Mücadele Merkezi tarafından yürütülüyor. Frankfurter Rundschau gazetesi, pist yakınında radar ve lazer tespit sistemleriyle donatılmış iki polis aracının gözlemlendiğini aktardı.



Resmi makamlar, sistemin aktif lazer önleme özelliğine sahip olup olmadığını açıklamazken, yalnızca optik mesafe ölçüm ve takip işlevlerinin devrede olduğu değerlendiriliyor.



FAZ gazetesine göre, Bundeswehr (Alman ordusu) da özellikle Bavyera’daki hassas askeri ve sivil tesislerde drone tespiti konusunda polis ekiplerine teknik destek sağladı.

AN﻿​Tİ-DRONE BİRİMLERİ KURULACAK

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, ülkede artan hava sahası ihlallerine karşı “anti-drone birimleri” kurulacağını açıkladı.



Bu arada The Guardian da, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya’nın açıklamasına atıfla, Rusya’nın Avrupa genelinde uyuyan ajanlarını harekete geçirip havaalanları ve askeri bölgelerde drone karışıklıkları planladığını ileri sürdü.