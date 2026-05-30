Münih Havalimanı’nda güvenlik alarmı. Pistler bir saat kapatıldı
30.05.2026 13:53
İki pilot yerel saatle sabah 09.00’dan kısa süre sonra drone olduğu düşünülen şüpheli cisimler gördüklerini bildirdi
Rusya'dan fırlatılan insansız hava aracının Romanya'da bir binaya isabet etmesi sonrası Avrupa alarm durumunda. Almanya'daki Münih Havalimanı şüpheli bir drone iddiasıyla kısa süreliğine kapatıldı.
Almanya’daki Münih Havalimanı’nda şüpheli drone ihbarı nedeniyle uçuşlar cumartesi günü yaklaşık bir saat süreyle askıya alındı.
Polis ve havalimanı yetkilileri, iki pilotun yerel saatle sabah 09.00’dan kısa süre sonra drone olduğu düşünülen şüpheli cisimler gördüklerini bildirdiğini açıkladı.
PİSTLER GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI
Polis sözcüsü, Alman hava trafik kontrolü ile koordinasyon halinde güvenlik birimlerinin pistlerin kapatılmasına karar verdiğini söyledi.
Olay sonrası bölgeye polis helikopteri sevk edilirken, güvenlik ekipleri durumun netleştirilmesi için çalışma başlattı.
UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLADI
Havalimanı sözcüsü, uçuş operasyonlarının yerel saatle 10.05 itibarıyla yeniden başladığını açıkladı.
Yetkililer, acil durum ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı incelemeler sonucunda kamu güvenliğine yönelik herhangi bir tehdit tespit edilmediğini bildirdi.