Münih Havalimanı'nda ikinci kez dron alarmı: Yeniden uçuşlara kapatıldı

Almanya'nın güneyinde yer alan ve ülkenin en önemli havalimanlarından biri olan Münih havalimanı üstünde bir kez daha dron tespit edildi.



Münih Havalimanı polisinin yaptığı açıklamaya göre dron tehdidi nedeniyle havalimanındaki iniş ve kalkış pistleri yerel saat ile 21.28’den itibaren kapatıldı. Münih Havalimanı'na iniş yapması beklenen uçaklarsa çevre şehirlere yönlendirildi.



ÖNCEKİ GÜN DE KAPATILMIŞTI



Münih Havalimanı yerleşkesi üzerinde 2 Ekim perşembe akşamı dron görülmüş bunun üzerine 32 uçuş iptal olmuş, inişi planlanan uçaklar başka havalimanlarına yönlendirilmişti. 3 bin yolcu ise havalimanında mahsur kalmıştı.

Olaya ilişkin soruşturma sırasında söz konusu dronun Münih Havalimanı yakınlarındaki Alman Silahlı Kuvvetlerinin bir üssünün üzerinde seyrettiği belirlenmişti.