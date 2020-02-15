Münih'te Çavuşoğlu-Lavrov görüşmesi

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İdlib'de Suriye ordusunun Türk askerlerine saldırısının ardından Türkiye ile Rusya arasında ilk üst düzey yüz yüze görüşme gerçekleşti.

Güvenlik konferansı için Almanya Münih'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya geldi.



Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ile görüşmesinin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Lavrov ile faydalı bir görüşme yaptıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Pazartesi günü heyetlerimiz Moskova'da bir araya gelecek. Bu görüşmelerden sonra tekrar durum değerlendirmesi yapma konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

Rus haber ajansları ise Çavuşoğlu'nun görüşmede "İdlib'deki durum Rusya ile S-400 anlaşmasını etkilemez" dediğini aktardı.

Bu arada konferans kapsamında bir oturumda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var. Bu, her konuda anlaşmamız gerektiği anlamına gelmiyor" dedi.