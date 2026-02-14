Münih'te kritik görüşme: Suriye için yeni bir başlangıç

62'nci Münih Güvenlik Konferansı, Suriye için kritik bir görüşmeye ev sahipliği yaptı.

Konferansa katılan Suriye Dışişleri Bakanı Esed Hasan eş-Şeybani, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi. Yanında ise Suriye'deki son durumu anlatan bir isim vardı; Eski SDG Yöneticisi Mazlum Abdi.

"YENİ BİR BAŞLANGIÇ"

Görüşmeye dair ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımında "Bir fotoğraf bin kelimeye bedeldir, Yeni bir başlangıç" ifadelerini kullandı.