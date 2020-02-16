Münih'te Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısı

Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin canlandırılması amacıyla düzenlenen Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısı Almanya'nın Münih kentinde başladı. Almanya Dışişleri Bakanı Maas, ''Tüm taraflar Berlin Konferansı'ndaki hedefleri tekrar teyit etti'' açıklamasını yaptı.

münih.JPG

İlişkili Haberler

BM'den Libya'da ateşkes çağrısı

BM'den Libya'da ateşkes çağrısı

Libya Başbakanı Serrac'dan uluslararası topluma Hafter çağrısı

Libya Başbakanı Serrac'dan uluslararası topluma Hafter çağrısı

Pentagon: Rusya'nın Libya'daki varlığı ABD'nin terörle mücadelesine engel

Pentagon: Rusya'nın Libya'daki varlığı ABD'nin terörle mücadelesine engel

Libya'dan Türkiye'ye 'ilkeli duruşu ve desteği' için teşekkür

Libya'dan Türkiye'ye 'ilkeli duruşu ve desteği' için teşekkür

Başkent Berlin'de 19 Ocak'ta düzenlenen Libya Konferansı'nın devamı niteliğindeki Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısına, Dışişleri Bakanı Heiko Maas ev sahipliği yaptı.

Maas, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tüm taraflar Berlin Konferansı'ndaki hedefleri tekrar teyit etti'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil ettiği toplantıya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesi ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere ile Mısır, İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden temsilciler katıldı.

Toplantıda, Libya'da ateşkes ve silah ambargosunun uygulanması konuları ele alındı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in daveti üzerine, 19 Ocak'ta, aralarında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da bulunduğu devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Libya Konferansı yapılmıştı.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...