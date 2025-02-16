Münih'ten acı haber: Anne ve 2 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetti

Almanya'nın Münih kentinde Afgan bir göçmenin Verdi işçi sendikası üyelerinin eylemi sırasında aracıyla kalabalığa daldığı saldırının ardından yeni bir açıklama geldi.

Alman polisi, 3 gün önce gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 2 yaşındaki kız çocuğu ve annesinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

SALDIRIDA 28 KİŞİ YARALANMIŞTI

Seidlstrasse Caddesi'nde perşembe günü yerel saatle 10.30'da Verdi işçi sendikası üyelerinin eylemi sırasında gerçekleştirilen saldırıda 28 kişi yaralanmıştı.

Saldırının ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Münih'teki saldırının ardından yaralarına yenik düşen küçük çocuğun ve kadının ölümünden derin bir şok ve üzüntü duyuyorum. Yakınlarının yaşadıkları hayal bile edilemez. Onlara en derin taziyelerimi iletiyorum. Tüm ülke onlarla birlikte yas tutuyor" açıklamasını yapmıştı.

AFGAN MÜLTECİ SALDIRMIŞTI

Alman medyası, aracın sürücüsünün isminin Farhad N. olduğu, 2001 yılında Afganistan'ın başkenti Kabil'de doğduğu, 2016 yılı sonunda ise Almanya'ya geldiği bilgisini paylaşmıştı.

Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin sığınma başvurusunu reddettiği Farhad N'nin daha sonra sınır dışı etmeyi durduran bir izin aldığı ve Münih'te yaşadığı aktarılmıştı.