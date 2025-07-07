Musk “Belgelerde Trump da var” demişti: Epstein’in “müşteri listesi” yokmuş

ABD’de milyarder iş insanı Elon Musk’ın Başkan Donald Trump’ın da adının karıştığını iddia ettiği pedofili milyarder Jeffrey Epstein davası hakkında yeni bir gelişme yaşandı. ABD basınına yansıyan bir haberde, Epstein’in ileri sürülenin aksine bir “müşteri listesinin” olmadığı ve tutulduğu hapishanede intihar ederek öldüğü belirtildi.



Axios haber sitesinin haberine göre, Trump’ın Adalet Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Epstein’in güçlü isimlere şantaj yaptığı, bir “müşteri listesi” tuttuğu ya da cinayete kurban gittiğine işaret eden bir kanıtın olmadığı sonucuna vardı.

BELGE NEDEN ÖNEMLİ?



Axios’un ulaştığı iki sayfalık bir belgeye dayandırdığı haberine göre, ABD yönetimi, Epstein’in öldüğü gece tutulduğu Manhattan’daki hapishane bölgesine giren hiç kimsenin olmadığını gösteren bir videonun hem ham hem “geliştirilmiş” sürümlerini yayınlayacak. Söz konusu video, adli tabibin Epstein’in intihar ettiği yönündeki tespitini destekliyor.



Habere göre, Trump yönetimi bu belgeyle birlikte Epstein’in eylemleri ve ölümü hakkındaki komplo teorilerine resmi olarak ilk kez karşı gelmiş oldu; bu da söz konusu belge ve bulguları önemli kılıyor.



Öte yandan, hem mevcut FBI Direktörü Kash Patel hem de mevcut FBI Direktör Yardımcısı Dan Bongino, Epstein’in nasıl öldüğü konusundaki resmi açıklamayı sorgulayan isimler arasında yer alıyordu. Patel ve Bongino, şimdi ise Epstein’in intihar ettiğini söylüyor. ABD’deki sağ çevreler, Epstein’in suçlarına hükümet yetkililerinin, ünlülerin ve iş insanlarının da karıştığını iddia ediyordu. İddialar arasında, “birilerinin” bunları gizlemek için Epstein’i öldürdüğü de vardı.



Axios’un ulaştığı belge, Epstein davasına karışan hiç kimseye suçlama yöneltilmeyeceğini de ortaya koydu. Epstein’in suç ortağı Ghislaine Maxwell, halihazırda 20 yıl hapis cezasının infazı için hapishanede bulunuyor.



MUSK, TRUMP’I SUÇLAMIŞTI



Belgeye göre, soruşturmayı yürüten yetkililer, Epstein’in hücreye alındığı 9 Ağustos 2019’da hapishanede çekilen görüntüleri inceledi. ABD yönetimine göre, bu görüntüler, bölgeye hiç kimsenin girmediğini gösteriyordu. Belgede, FBI’ın videonun netliğini ve görüntülenebilirliğini artırmak için videoyu iyileştirdiği ifade edildi.



Bunun yanı sıra, belge, soruşturmayı yürüten isimlerin Epstein’in hiçbir “suçlayıcı müşteri listesinin” olmadığını, “Epstein’in önemli isimlere şantaj yaptığına dair inandırıcı kanıt bulunmadığını” ve “suçlama yöneltilmemiş üçüncü taraflara karşı açılabilecek bir soruşturmaya dayanak olabilecek herhangi bir kanıta rastlamadığını” ortaya koydu.



Öte yandan, milyarder iş insanı Elon Musk, geçen ay Trump ile ters düştükten sonra ABD Başkanı’nı “Epstein belgelerinde” olmakla suçlamıştı. Daha sonra ise sosyal medya platformu X’teki hesabından yaptığı suçlamayı silerek “çok ileri gittiğini” söylemişti.



ABD Adalet Bakanlığı ve FBI, söz konusu belgede ayrıca Epstein ile bağlantılı başka materyallerin açıklanmasının “uygun ya da gerekli olmadığını” belirtti.

