Musk, cinsiyet değiştiren çocuğu hakkında konuştu: "Oğlumu virüs öldürdü"

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, çocuğunun cinsiyet değiştirme sürecinde rıza göstermesi için “kandırıldığını” söyledi. Musk, “uyanmış zihin virüsünün” oğlunu mecazi olarak öldürdüğüne inanıyor.



Musk bu yorumu pazartesi günü Dr. Jordan Peterson ile yaptığı bir röportajda, doktorların çocuklar üzerinde cinsiyet değiştirme prosedürleri uygulaması hakkındaki düşüncelerinin sorulması üzerine yaptı. Hem Musk hem de Peterson, uygulamayı “şeytani” olarak nitelendirdi.

Biden'a bir darbe de Elon Musk'tan: "ABD'de bir süredir başkan yok" Haberi Görüntüle

"UYANMIŞ ZİHİN VİRÜSÜ"



Musk, şu anda Vivian Jenna Wilson adını kullanan çocuğu Xavier ile yaşadığı deneyimin, o zamandan beri “yok etmeye” yemin ettiği “uyanmış zihin virüsü” olarak adlandırdığı şeye gözlerini açtığını söyledi.



Musk, “Büyük oğullarımdan birinin başına geldi, büyük oğullarımdan biri olan Xavier adına belgeleri imzalamam için kandırıldım. Bu, neler olup bittiğini anlamadan önceydi. Covid devam ediyordu, bu yüzden çok fazla kafa karışıklığı vardı ve bana Xavier'in bunu yapmazsa intihar edebileceği söylendi...” diye konuştu.



Elon Musk hakkında yeni iddia: Çalışanından çocuk yapmasını istemiş Haberi Görüntüle

"OĞLUM XAVIER ÖLDÜ"



Bunu teşvik eden insanların hapse girmesi gerektiğini öne süren Musk, oğlunun tedavi görmesi için onay verdiğinde kullanılan ilaçların “kısırlaştırma ilaçları” olduğunun kendisine açıklanmadığını söyledi.



Musk cinsiyet değiştiren oğlu hakkında, “Aslında oğlumu kaybettim. Buna bir sebepten ötürü ölü isimlendirme diyorlar. Nedeni oğlunuzun ölmüş olması. Benim oğlum Xavier öldü, uyanmış zihin virüsü tarafından öldürüldü” ifadelerini kullandı.



Oğlunun öldürüldüğü konusunda ısrarcı olan Musk, “Bundan sonra uyanmış zihin virüsünü yok etmeye yemin ettim” diye ekledi.



Musk'tan Trump'a saldırı açıklaması: "Iron Man zırhı yapmanın vakti geldi" Haberi Görüntüle

"BABAMLA AKRABA OLMAK İSTEMİYORUM"



Vivian Musk Haziran 2022'de transseksüel olduğunu açıkladı. Daily Mail'in haberine göre, o sırada 18 yaşında olan Musk, Xavier olan adını Vivian olarak değiştirmek ve annesinin soyadını almak için başvuruda bulundu.



Vivian o dönemde, “Artık biyolojik babamla hiçbir şekilde, hiçbir biçimde akraba olmak istemiyorum” demişti.



Kaliforniya'da onaylanan cinsel kimlik yasası nedeniyle SpaceX şirketini Teksas'a taşıma kararı almıştı.