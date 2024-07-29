Musk, Harris'in taklit edildiği videoyu paylaştı, yapay zeka endişesi arttı!

Amerikalı milyarder Elon Musk'ın ABD Başkanı Joe Biden'ın yarıştan çekilmesiyle Demokratların resmi adayı olması beklenen Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yapay zeka teknolojisi kullanılarak değiştirilen videosunu paylaştı. Paylaşımın ardından yapay zekanın siyasetteki etkisine ilişkin endişeler arttı.

Musk, Harris'in taklit edildiği videoyu paylaştı, yapay zeka endişesi arttı!
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Tesla ve SpaceX'in sahibi Ameriklaı milyarder , "parodi" olduğunu belirtmeden X sosyal medya hesabında, Harris'in ifadelerinin teknolojisi kullanılarak değiştirildiği bir videoyu paylaştı.

Harris'in sesinin taklit edildiği videoda, "Ben Kamala Harris, başkanlık seçiminde Demokratların yeni adayıyım. Biden sonunda yaşlı olduğunu kabul etti." ifadeleri yer alıyor.

Harris'in seçim kampanyası sözcüsü Mia Ehrenberg, sosyal medyada kısa sürede yayılan videoya ilişkin Associated Press'e (AP) açıklama yaptı.

"YANLIŞ VE YALAN İFADELER YER YOK"

Ehrenberg, " vatandaşlarının Harris'in vadettiği güvenlik ve gerçek özgürlüğü istediğini biliyoruz. Musk ve Donald Trump'ın yanlış ve yalan ifadelerine yer yok." diye konuştu.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine az bir süre kala yapay zeka teknolojisinin siyasetteki etkisini değerlendiren dijital teknoloji uzmanı Hany Farid de söz konusu videonun yapay zekanın gücünü gösterdiğini belirtti.

Musk, Harris'in taklit edildiği videoyu paylaştı, yapay zeka endişesi arttı! - 1

"İNSANLAR GERÇEK OLDUĞUNA İNANIYOR"

Farid, "Yapay zeka tarafından oluşturulan ses çok iyi. Birçok insan, sesin Harris'e ait olduğuna inanmasa da videodaki sözlü anlatım güçlü duruyor. Ancak kamuoyu için sunulan araçları demokrasiye zarar vermek için kullanılmamalı." ifadelerini kullandı.

Public Citizen adlı danışmanlık grubunun eş başkanı Rob Weissman da çok sayıda insanın videonun gerçek olduğuna inandığını söyledi.

Weissman, bu tarz içeriklere ilişkin birçok kez uyarılarda bulunduklarına dikkati çekti.

Bu arada, Musk'ın başkanlık seçiminde eski Başkanı Donald Trump'ı desteklediği biliniyor.

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