Musk, Harris'in taklit edildiği videoyu paylaştı, yapay zeka endişesi arttı!

Tesla ve SpaceX'in sahibi Ameriklaı milyarder Elon Musk, "parodi" olduğunu belirtmeden X sosyal medya hesabında, Harris'in ifadelerinin yapay zeka teknolojisi kullanılarak değiştirildiği bir videoyu paylaştı.



Harris'in sesinin taklit edildiği videoda, "Ben Kamala Harris, başkanlık seçiminde Demokratların yeni adayıyım. Biden sonunda yaşlı olduğunu kabul etti." ifadeleri yer alıyor.



Harris'in seçim kampanyası sözcüsü Mia Ehrenberg, sosyal medyada kısa sürede yayılan videoya ilişkin Associated Press'e (AP) açıklama yaptı.

"YANLIŞ VE YALAN İFADELER YER YOK"



Ehrenberg, "ABD vatandaşlarının Harris'in vadettiği güvenlik ve gerçek özgürlüğü istediğini biliyoruz. Musk ve Donald Trump'ın yanlış ve yalan ifadelerine yer yok." diye konuştu.



ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine az bir süre kala yapay zeka teknolojisinin siyasetteki etkisini değerlendiren dijital teknoloji uzmanı Hany Farid de söz konusu videonun yapay zekanın gücünü gösterdiğini belirtti.