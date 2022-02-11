Musk: İlk oğlum kollarımda öldü

Elon Musk'ın ilk erkek çocuğu 10 haftalıkken öldü. Musk bu konuyu hiç dile getirmiyor. Ancak mahkeme belgelerine göre milyarder iş insanı 2018'de Tesla kazası nedeniyle çocuğunu kaybeden aileyle konuşurken gönderdiği e-postalarında bu konuyu dile getirdi.

Haberler - ntv.com.tr 11.02.2022 - 08:53

Musk: İlk oğlum kollarımda öldü

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’ın, 2018’de kazasında hayatını kaybeden bir sürücünün ebeveynine "Çocuğunu kaybetmekten daha kötü bir şey yoktur" şeklinde bir e-posta yolladığı ortaya çıktı.

Musk 4 hafta süren yazışmalarda, 10 haftalıkken kaybettiği ilk çocuğundan da bahsetti.

Kazaya karışan sürücü ve ön koltuktaki yolcunun aileleri Tesla'ya ayrı davalar açıyor.

Musk, mesajlarından birinde, "Tesla, güvenliği artırmak için elimizden gelen her şeyi yapıyor. Ailem, arkadaşlarım ve ben Tesla kullanıyoruz ve kullanmasalar bile yine de elimden gelen her şeyi yapardım" dedi.

Tesla, Haziran 2018'de hız sınırı özelliğine bir yazılım güncellemesi gönderdi. Bu özellik, kullanıcı kılavuzunda 18 yaşındayken hayatını kaybeden sürücü Barrett Riley'e ithaf edildi.

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