Musk-Trump hattında tarife çatlağı: “İşler, çirkin bir hal alıyor”

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan “Kurtuluş Günü”nde açıkladığı yeni gümrük vergisi tarifeleriyle birlikte tırmanan “ticaret savaşının” piyasalarda yarattığı dalgalanma sürerken, ABD basınına yansıyan haberlerde, Trump yönetiminde tarifeler konusunda çatlak olduğu ifade edildi.



Business Insider’ın “Elon Musk’ın Trump’ın kıdemli ticaret danışmanı ile yaşadığı tarife çatlağı çirkin bir hal alıyor” başlıklı haberine göre, Trump’ın danışmanlarından milyarder iş insanı Elon Musk, tarife yanlısı bir tutum izleyen Beyaz Saray Baş Strateji Uzmanı ve Trump’ın Kıdemli Danışmanı Peter Navarro’nun fikirlerine katılmıyor. Musk, cumartesi günü kendisine ait sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, “Harvard’da ekonomi doktorası yapmış olmak kötü bir şey, iyi değil” diye yazarak Navarro’nun akademik geçmişine atıfta bulundu. Musk, ayrıca “bu durumun egoya sebep olduğunu, bunun da bir sorun olduğunu” söyledi. Navarro, Tufts Üniversitesi’nden mezun olmuş, ardından Harvard Üniversitesi’nde kamu yönetimi alanında yüksek lisans ve ekonomi alanında doktora yapmıştı.



NAVARRO: MUSK ARABA SATIYOR VE KENDİ ÇIKARLARINI KORUYOR



Navarro, Elon Musk’ın sözlerine Fox News kanalında pazar günü yayınlanan bir programda yanıt verdi. Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla’ya işaret ederek iş insanının “araba sattığını” hatırlatan Navarro, Musk’ın da her iş insanının yaptığı gibi kendi çıkarlarını koruduğunu savundu. Navarro, Musk ile arasının iyi olduğunu ve herhangi bir “çatlağın” olmadığını da sözlerine ekledi.



MUSK AVRUPA İLE “SERBEST TİCARET BÖLGESİ” İSTİYOR



Elon Musk’ın gümrük vergisi tarifeleri ve serbest ticaret konusunda Trump ve yönetiminden farklı bir görüşe sahip olduğu biliniyor. Musk, cumartesi günü İtalya’nın Lig Partisi’nin toplantısında yaptığı açıklamada, “sıfır tarifenin olduğu bir durum görmek istediğini” ve Avrupa ile ABD arasında “serbest ticaret bölgesi olması” gerektiğini ifade etti. Musk ayrıca Trump’a Avrupa ve ABD arasında daha fazla göçe izin vermesi konusunda öneride bulunduğunu aktardı. Musk, “Eğer insanlar Avrupa’da ya da Kuzey Amerika’da çalışmak istiyorsa, benim görüşüme göre buna izin verilmeli” diye konuştu.



MUSK, TRUMP YÖNETİMİNDEN AYRILACAK MI?



Musk, halihazırda Trump yönetiminin Hükümet Verimliliği Departmanı’nda hizmet veriyor. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, perşembe günü Fox News’e yaptığı açıklamada, Musk’ın departmandaki görevinin tamamlamasının ardından danışmanlık görevini sürdüreceğini söyledi. Trump da aynı gün gazetecilere yaptığı açıklamada, Musk’ın “birkaç ay içinde” yönetimdeki görevinden ayrılmasını beklediğini ancak “mümkün olan en uzun süre boyunca” kalmasını istediğini belirtti.

Beyaz Saray, şubat ayında yaptığı açıklamada, Musk’ın ABD yönetiminde “özel hükümet çalışanı” olarak hizmet verdiğini söylemişti. Bu statüde çalışanlar, federal kanunlar uyarınca bir yıl içinde 130 günden fazla görevde kalamıyor.