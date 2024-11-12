Musk, Trump'ın evine yerleşti: "Hiç gitmeyen misafir"

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın "neredeyse her gününü" ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ile Florida'daki malikanesinde geçirdiği ve dünya liderleriyle görüşmelerde bulunduğu iddia ediliyor.



CNN'e konuşan kaynaklar, dünyanın en zengin kişisinin seçimden bu yana sürekli olarak seçilmiş başkan Trump'ın yanında olduğunu, onunla verandada yemek yediğini ve golf oynadığını aktardı.

DÜNYA LİDERLERİYLE GÖRÜŞÜYOR



Dünya liderleri Trump'ı aradığında Musk'ın da yanında bulunduğu, ekibini oluştururken aldığı kararlara da dahil olduğu, hatta bazı rollere yönelik tercihlerini açıkça belirttiği öne sürüldü.



Başka bir CNN yayınında, teknoloji muhabiri Kara Swisher, Musk'ın etkisinin genişliği yüzünden Trump'ın çevresindekilerin kafasının karıştığını ve moralinin bozulduğunu söylemişti.

"EVE DÖNMEYEN MİSAFİR"



Swisher, "Musk, kendisini sürekli dahil ediyor, tarzı böyle. Bu yüzden bir anda orada eve dönmeyen misafir gibi belirdi." demişti.



Sosyal medya platformu X'in, Tesla'nın ve Space X'in sahibi olan Musk, seçim kampanyası sürecinde Trump'ın en yakın müttefiklerinden biri haline geldi.



Musk, seçim sonrası Trump'ın (eşi Melania hariç) klanıyla yan yana durduğu bir grup fotoğrafı ve pazar günü Trump'ın torunu Kai'la golf sahasında verdiği poz da dahil olmak üzere Trump'ın bir dizi aile fotoğrafında yer almıştı.

