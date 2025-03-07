Musk Ukrayna'da seçim istedi, "Zelenski çok büyük farkla kaybedecek" dedi

ABD yönetimi ile Ukrayna arasındaki gerilim sürüyor.

ABD'li milyarder ve Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk, Ukrayna'nın seçime gitmesi gerektiğini ve Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin ise olası bir seçimi "çok büyük farkla" kaybedeceğini savundu.



X sosyal medya hesabından "Ukrayna muhalefetinin Trump yönetimi ile yaptığı görüşmenin doğrulandığı" bir paylaşımı alıntılayan Musk, Zelenski'i hedef aldı.



Musk, Ukrayna'nın seçime gitmesi gerektiğini paylaşarak, Zelenski'nin olası bir seçimi çok büyük farkla kaybedeceğini savundu.

UKRAYNA MUHALEFETİ İLE GÖRÜŞTÜLER



ABD merkezli yayın kuruluşu Politico'nun üç Ukraynalı parlamentere dayandırdığı haberinde, Trump'ın Zelenski ile tartışmasının ardından müttefikleri Ukrayna muhalefetinin önde gelen isimlerinden eski Başbakan Yulia Timoşenko ve eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun partisinden biriyle görüştüğü iddia edilmişti.



Poroşenko, iddia üzerine X hesabından yaptığı açıklamada, ABD'li ortaklarıyla "kamuoyuna açık ve şeffaf bir tutumla" çalıştıklarını kaydederek, görüşmelerin esasında güvenlik ve barışın sağlanması amacıyla yapıldığını kaydetmişti.



BEYAZ SARAY'DA NE OLMUŞTU?



Zelenski'Yi, "Seçim yapmayan bir diktatör" şeklinde eleştiren ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı arasında Oval Ofis'te 28 Şubat'ta yapılan görüşmede tartışma yaşanmış, bunun üzerine önceden planlanan ortak basın toplantısı iptal edilmiş ve Zelenski, Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.



Trump, Ukrayna liderinin tutumunu eleştirirken Zelenski ise ülkesine yönelik destek beklentisini dile getirmişti. Tartışma üzerine imzalanacağı duyurulan nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.



Başkan Trump, Oval Ofis'teki tartışma sonrası Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Zelenski'nin barışa henüz hazır olmadığını savunmuştu.

