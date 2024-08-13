Musk ve Trump'ın X'teki röportajı teknik sorunlarla karşı karşıya: Kullanıcılar erişim engeli yaşıyor

Milyarder girişimci Elon Musk, X sosyal medya platformunda Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump ile çalkantılı ABD başkanlık seçimleri ile ilgili konuştuğu esnada teknik aksaklıkla karşı karşıya kaldılar.

Sorun üzerine çalıştıklarını belirten Musk, "X'e büyük bir DDOS saldırısı yapılmış gibi görünüyor" dedi.



Sistemi gün içerisinde 8 milyon eş zamanlı dinleyici ile test ettiklerini belirten Musk, ABD saati ile 20.30 daha az dinleyici ile konuşmanın devam edeceğini ve daha sonra yayınlanacağını söyledi.