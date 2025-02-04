Musk'a erişim yetkisi: Vatandaşların gizli bilgilerine ulaşabiliyor!

Önde gelen Amerikan gazetesi New York Times'ın haberine göre dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın Hazine sistemine erişimiyle ilgili endişeler var. Hazine, federal kurumlar adına yılda 5 trilyondan dolardan fazla ödeme yapıyor.



Sosyal Güvenlik yardımı, vergi iadesi ya da yönetimden destek alan milyonlarca Amerikalının kişisel bilgileri burada tutuluyor.



Demokrat Senatör Peter Welch, neden Musk'a, vergi mükelleflerinin hassas bilgilerini içeren ödeme sistemine giriş izni verildiğini sordu.

Açıklama isteyen Welch, "bunun seçilmemiş bir bürokratın görevini kötüye kullanması" olduğunu söyledi.

BÜYÜYEN ABD DIŞ YARDIMI SORUNU

Çatışma bölgelerinde sivillere gıda ve içme suyu tedariği, AIDS hastalarının tedavisi, kara mayınlarının temizlenmesi, mülteci kamplarının yönetimi...

İnsan hayatıyla ilgili pek çok mesele, büyük ölçüde ABD'nin dış yardımıyla çözülüyor. Yeni Amerikan yönetimi ise, bu yardımları tamamen kesmeye hazırlanıyor.

"ÖNCE AMERİKA" POLİTİKASI

Başkan Donald Trump, geçen hafta kararnameyle ülkesinin dış yardımlarını askıya almıştı.

Yardımların, Trump'ın "Önce Amerika" politikasıyla uyumlu olup olmadığının inceleneceği söylenmişti.

Milyarder iş insanı Elon Musk, kısa adı USAID Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın kapatılması üzerinde çalıştıklarını söyledi.



Trump, "Hükümet Verimliliği Dairesi" kurmuş, Tesla ve SpaceX'in CEO'su Musk'ı buranın başına getirmişti.

"KAPATILMASI ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ"

Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X'de, "Hükümet Verimliliği Dairesi" ile ilgili canlı sohbete katıldı.

Sohbet, Musk'ın, "Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın kapatılması üzerinde çalışıyoruz, tamiri imkansız" sözleriyle başladı.

TEMSİLCİLERİNİ SINIRLANDIRILMIŞ ALANA ALMADILAR



Haftasonu, Musk'ın başında olduğu "Hükümet Verimliliği Dairesi" ile "Uluslararası Kalkınma Ajansı" arasında sıkıntı yaşandı.

Reuters Haber Ajansı'na göre "Hükümet Verimliliği Dairesi" temsicilerinin, "Uluslararası Kalkınma Ajansı" binasının sınırlandırılmış alanlarına girişine izin verilmedi.

Bunun üzerine Trump yönetimi, iki üst düzey güvenlik yetkilisini görevden aldı.