Musk'ın 1 milyon dolarlık vaadi hukuk uzmanları arasında tartışma yarattı

Elon Musk, ifade özgürlüğü ve silah taşıma hakkı için desteklediği dilekçeyi imzalayan seçmenlere günde 1 milyon dolar bağışlama taahhüdüyle seçim hukukunun gri alanına girdi. Hukuk uzmanları, Musk'ın bu eyleminin, seçmenlere oy kullanmaları için para ödeme yasağını ihlal edip etmediği konusunda farklı görüşlere sahip.



Musk, ABD Anayasası'nın Birinci ve İkinci Değişiklik Maddeleri’ni destekleyen dilekçeyi imzalayan rastgele seçilen kişilere günlük 1 milyon dolar bağış yapacağını açıkladı. Bu değişiklikler, ifade özgürlüğü ve silah taşıma hakkını koruyor.



Brennan Adalet Merkezi'nden Daniel Weiner, “Bu durum, oy kullanması ya da kaydolması için para ödenmesine ilişkin federal yasağın kapsamına girip girmediği konusunda bir tartışma yaratıyor. Musk’ın seçim yasalarının sınırında durma modelinin bir örneği” dedi. Musk'ın temsilcileri, konuya ilişkin yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.



"ÖDÜL YASADIŞI"

Dört hukuk uzmanı, bağışın federal yasaları ihlal edip etmediği konusunda ikiye bölündü. Capital Üniversitesi Hukuk Fakültesi profesörü Brad Smith, Musk’ın yasaları ihlal etmeyeceğini, çünkü dilekçeyi imzalamanın oy vermek için kaydolmaktan yeterince uzak olduğunu savundu.



Diğer yandan, UCLA Hukuk profesörü Richard Hasen, Musk’ın teklifinin zamanlamasının ve kararsız eyaletlere odaklanmasının, dilekçenin bir bahane olduğunu düşündürdüğünü ifade ederek ödülün yasadışı olabileceğini belirtti. Tarafsız olan Kampanya Hukuk Merkezi’nden Adav Noti de benzer bir görüşle, oy vermek için kaydolma şartıyla para vermenin yasadışı olduğunu savundu.



Weiner, bu durumun yasal olarak şüpheli olduğunu, ancak gri bir alanda bulunduğunu vurguladı. Tartışma, dilekçeyi imzalamanın insanların oy vermek üzere kaydolmalarını sağlamak için bir bahane olup olmadığı üzerinde yoğunlaşıyor.

HERGÜN 1 MİLYON DOLAR

Seçimlerin kaderini belirleyecek salıncak eyaletlerde oy kullanan ve bu kampanyayı imzalayan seçmenlere seslenen Musk, 5 Kasım'a kadar her gün belirlenecek bir kişiye 1 milyon dolar vereceğini duyurdu.



Harrisburg'da ilk 1 milyon doları kazanan kişiye ödül çekini takdim eden Musk, bu şekilde eylem komitesinin kampanyasının basında ses bulmasını umduğunu ifade etti.



ABD Anayasası'nın ilk maddesi "ifade özgürlüğünü", ikinci maddesi de "sivillerin silah sahibi olma hakkını" kapsamaktadır.