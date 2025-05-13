Musk'ın "hemşehrilerine" ayrıcalık: Güney Afrikalılar ABD yolunda!

Başta Afganistan ve Ortadoğu ülkeleri olmak üzere ABD'ye sığınma başvuruları tamamen durdurulmuş vaziyette. Ancak ABD, Güney Afrikalı beyazlar için özel bir program başlattı.



Güney Afrika'dan yola çıkan 49 kişilik ilk grup, Washington'a ulaştı. Dünyanın neredeyse tamamına kapılarını kapatan ABD'ye mülteci olarak kabul edildiler.

IRKÇILIĞA UĞRADIKLARI İDDİA EDİLİYOR

"Siyahilerin liderliğinde" ırkçılığa maruz kaldıkları gerekçesiyle, Trump yönetiminden sığınma hakkı aldılar.



Güney Afrika’daki beyazların büyük bölümünü yüzyıllar önce bölgeye giden Hollanda kökenli çiftçilerin torunları olan "Afrikaner" etnik grubu oluşturuyor.



ABD Başkanı Donald Trump bu etnik grubun, Güney Afrika'daki siyahi hükümet tarafından ırk ayrımcılığına uğradığını öne sürüyor.

70 BİN İLTİCA BAŞVURUSU GELDİ



Güney Afrika’daki beyaz azınlık grubunun üyelerini yeniden yerleştirme planı kapsamında ABD'ye yaklaşık 70 bin iltica başvurusu gerçekleştirildiği gelen haberler arasında.



Donald Trump'a en yakın isimlerden olan Elon Musk da 1971'de Güney Afrika'da doğmuştu.

