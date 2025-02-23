Musk'ın mesajları ortaya çıktı: "Yapmamız gereken bir sürü çocuk var”

DELİL OLARAK MESAJLARI SUNDU



26 yaşındaki St. Clair, 21 Şubat'ta mahkemeye yaptığı başvuruda, Musk ile aralarındaki özel mesajlaşmaları da delil olarak sundu. İddiaya göre, Musk çocuğun babası olduğunu kabul ederken, St. Clair ile bebek doğduktan sonra da birkaç kez birlikte olduklarını yazışmalarda ifade etti.



Mahkemeye sunulan belgelerde, çiftin Mayıs 2023’te romantik bir ilişkiye başladığı ve Ocak 2024’te St. Clair’in hamile kaldığı belirtiliyor. St. Clair, Musk’a oğulları için daha fazla sorumluluk almasını istediğini söylediğini, ancak Musk’ın buna "Hm tamam" şeklinde yanıt verdiğini iddia etti.



İkilinin mesajlaşmalarına göre, Musk’ın, St. Clair'e "Seni tekrar hamile bırakmak istiyorum" şeklinde bir mesaj attığı da dosyada yer aldı. Musk’ın çocukla en son 30 Kasım 2024’te, yalnızca 30 dakika geçirdiği öne sürülüyor.



DOĞUMA GELMEDİ



Dava dosyasına göre, Musk çocuğun doğumunda bulunmadı ve St. Clair, CEO’nun bebeğin bakımında hiçbir rolü olmadığını iddia etti. Konuyla ilgili açıklama yapan St. Clair’in avukatı Brian Glickich, "Müvekkilim, çocuğunun en iyi çıkarlarını korumak adına yasal adımları attı. Bu süreçte Bay Musk ile uzlaşmaya çalıştı ancak sonuç alamadı” dedi.



Musk’ın avukatları ve temsilcileri henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.