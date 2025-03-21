Musk'ın trans kızından itiraf: "Kaç kardeşim olduğunu bilmiyorum"

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın uzun zamandır görüşmediği kızı Vivian Jenna Wilson, babasının kaç çocuğu olduğunu kendisinin bile bilmediğini itiraf etti.



Teen Vogue'a verdiği yeni bir röportajda, Tesla CEO'sunun 20 yaşındaki transseksüel kızına kardeşleriyle olan ilişkisi soruldu.

"KAÇ KARDEŞİM OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

Vivian, "Üvey kardeşlerimi de dahil ederseniz, aslında kaç kardeşim olduğunu bilmediğimi söylemeliyim." cevabını verdi.



Musk'ın küs olduğu kızı, son 20 yılda dört farklı kadından dünyaya getirdiği 14 çocuktan sadece biri.



Annesi Justine Wilson, 2000 yılında evlendikten sonra Musk ile sekiz yıl evli kaldı. İkilinin Vivian da dahil olmak üzere altı çocuğu var.

"HERKESLE AYNI ANDA ÖĞRENDİM"



Vivian, son kardeşinin doğumunu sosyal medyadan öğrendiğini söyleyerek, "Herkesle aynı anda öğrendim. Pek iletişim halinde değildik çünkü o aileden kimseyle iletişim halinde değildim." ifadelerini kullandı.



Biyolojik babasıyla hiçbir şekilde akraba olmak istemediğini belirten Vivian, iki kardeşinin doğumunu sosyal medyadan öğrendiğini söyledi.

ELON MUSK'IN ÇOCUKLARI



Musk'ın ayrıca Neuralink yöneticisi Shivon Zilis'ten Strider, Azure, Arcadia ve Seldon Lycurgus adında dört çocuğu, müzik sanatçısı Grimes'tan ise X Æ A-Xii, Exa Dark Sideræl ve Tau Techno Mechanicus adında üç çocuğu bulunuyor.



Geçtiğimiz ay, Ashley St. Clair adlı bir fenomen, Musk'ın bebeğinin babası olduğunu iddia etti. Ancak Musk, çocuğu henüz kendi çocuğu olarak kabul etmedi.

