Musk'ın trans kızından sert açıklama: "Zalim ve kayıp bir baba"

Musk, cinsiyet değiştiren çocuğu hakkında konuştu: "Oğlumu virüs öldürdü" Haberi Görüntüle

Teknoloji milyarderi Elon Musk'ın kızı Vivian Jenna Wilson, verdiği bir röportajda babasını sert sözlerle eleştirdi.



Babasının soyadından vazgeçerek annesinin soyadını alan Wilson, milyarderden kendisini feminen göründüğü için zorbalayan zalim, kayıp bir baba olarak bahsetti.



Musk, geçtiğimiz günlerde cinsiyet değiştiren kızının tıbbi tedavisi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.



Yakın zamanda verdiği röportajında kızının eski ismini kullanmış ve trans olarak açılmasını "uyanmış zihin virüsü tarafından öldürülmek" diye nitelendirmişti.

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BABASI TARAFINDAN ZORBALIK GÖRDÜ



Babasının yorumlarına sinirlenen Wilson verdiği föportajda, "Sanırım hiçbir şey söylemeyeceğimi ve bunu tartışmasız bir şekilde bırakacağımı varsaydı. Bunu yapmayacağım çünkü eğer milyonlarca kişilik bir izleyici kitlesinin önünde benim hakkımda açıkça yalan söyleyecekseniz, bunu öylece görmezden gelmeyeceğim" diye konuştu.



20 yaşındaki genç kız, Musk'ın ortak velayet hakkına sahip olmasına rağmen hayatından büyük ölçüde uzak kaldığını, eşcinsel olduğu ve kadınsı özellikler sergilediği gerekçesiyle kendisine zorbalık yaptığını, hatta küçük bir çocukken sesini kısması için onu zorladığını iddia etti.



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"BELGELERİ BİRKAÇ KEZ OKUDU"



Musk'ın ve ilk eşi yazar Justine Musk'ın kızı Wilson, milyarderin röportajında ​​cinsiyet değiştirme sürecini onaylaması için "kandırıldığı" iddiasına özellikle itiraz etti.



Musk'ın, ergenlik baskılayıcıları ve hormon ikame terapisini içeren tedaviye ebeveyn onayı verme kararını "Hiçbir şekilde kandırılmamıştı" diyerek anlattı. Wilson, babasının tedaviyle ilgili tıbbi belgeleri birkaç defa okuduğunu söyledi.



Vivian Musk Haziran 2022'de transseksüel olduğunu açıkladı. Vivian o dönemde, “Artık biyolojik babamla hiçbir şekilde, hiçbir biçimde akraba olmak istemiyorum” diyerek annesinin soyadını almak için başvuruda bulundu.