Musk'ın Trump desteği devam ediyor: Seçmenlere her gün 1 milyon dolar verecek!

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Pensilvanya'da düzenlenen mitingde Donald Trump ile birlikte sahne alan Elon Musk, dikkat çeken bir açıklama yaptı.

53 yaşındaki milyarder, halkı sandığa gitmeye teşvik etmek amacıyla kurduğu siyasi eylem komitesinin dilekçesini imzalayanlara seçim gününe kadar her gün 1 milyon dolar vereceğini duyurdu.

ŞARTLAR NELER?

Bahsi geçen dilekçeyi imzalayıp ödül kazanmak isteyenlerin, Pensilvanya'da kayıtlı bir seçmen olmaları gerekiyor. Dilekçede, "Buraya imza atarak ABD Anayasası'nın birinci ve ikinci değişikliklerine destek veriyorum" ifadesi yer alıyor.



Musk’ın kurduğu America PAC, ifade özgürlüğü ve bireysel silahlanmayı savunuyor. Dilekçede belirtilen anayasa değişiklikleri de bu haklara yasal güvence sağlıyor. Daha önce, America PAC, Pensilvanya seçmenlerine 100 dolar, Michigan ve Wisconsin seçmenlerine ise 47 dolar verme teklifinde bulunmuştu.

YASAYA UYGUN MU?



Ancak seçim hukuku uzmanları, bu tür tekliflerin yasaya uygun olup olmadığı konusunda endişelerini dile getiriyor. Zira, seçim kaydı ya da oy kullanma karşılığında para vaat etmek, ülke genelinde yasak ve bu durumda hapis cezası da söz konusu olabiliyor.



Federal Seçim Komisyonu'nun (FEC) güncel verilerine göre, Amerikalı milyarder Musk, temmuz-ağustos-eylül aylarını kapsayan dönemde Trump'ın seçim kampanyasına toplam 75 milyon dolarlık bağış aktardı.



Trump'a açıktan destek verdiğini birçok kez dile getiren ve kısa süre önce Cumhuriyetçi adayın bir seçim mitingine de katılan Musk, Trump'ın yaz döneminde bağışlarının artmasında önemli rol oynadı.

