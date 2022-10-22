Musk'ın Twitter planı hakkında yeni iddia

Tesla ve Space X CEO'su Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması halinde çalışanların yüzde 75'ini işten çıkarmayı planladığı iddia edildi.

Musk'ın Twitter planı hakkında yeni iddia

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Twitter'ı satın alma süreci devam eden Elon Musk'ın şirketi satın alması durumunda çalışanların yüzde 75'ini işten çıkaracağı iddia edildi.

Washington Post Gazetesi'nin haberine göre, Musk, şirketini satın alması durumunda Twitter'daki çalışanların çoğunu işten çıkarmayı planlıyor.

Habere göre, Musk, potansiyel yatırımcılara Twitter'ın 7 bin 500 kişilik çalışanın yaklaşık yüzde 75'ini çıkarmayı planladığını söyledi.

Gazete, haberini belgelere ve isimsiz kaynaklara dayandırdı. Musk, daha önce şirketin bazı personellerinin görevden alınması ihtiyacı olduğundan bahsetmiş ancak belirli bir sayı vermemişti.

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