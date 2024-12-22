Musk'tan Almanya açıklaması: Seçimler öncesi aşırı sağcı AfD'ye desteğini açıkladı

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, bu defa da Almanya'da aşırı sağcılara desteğini açıkladı.



Almanya'nın Magdeburg kentindeki ölümcül Noel pazarı saldırısının ardından Alman Şansölye Olaf Scholz'u da istifaya davet etti.



ABD'deki yeni hükümette görev alması beklenen Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X üzerinden, "Almanya'yı sadece AfD kurtarabilir" paylaşımı yaptı.



Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da, Olaf Scholz liderliğindeki merkez sol koalisyon hükümetinin çökmesinin ardından, 23 Şubat erken genel seçimlerin yapılması planlanıyor.



Anketlere göre aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi AfD, ikinci sırada yer alıyor.

SCHOLZ'DAN MUSK'A YANIT



Musk'ın AfD'yi desteklediğini açıklamasının ardından Almanya Başkanı Olaf Scholz'dan Musk'a yanıt geldi.



Basın toplantısında konuyla ilgili soru üzerine Scholz, "İfade özgürlüğümüz var, bu multi-milyarderler için de geçerli. İfade özgürlüğü aynı zamanda doğru olmayan,, iyi bir siyasi tavsiye içermeyen şeyler söyleyebileceğiniz anlamına da geliyor." dedi.

PARTİLERDEN MUSK'A TEPKİ



Aşırı sağcı AfD, Musk'ın açıklamasını memnuniyetle karşılarken, farklı partilerden pek çok Alman vekil, seçimlere müdahale ettiğini öne sürerek Musk'a tepki gösterdi.



Ancak Elon Musk sadece bununla yetinmedi. Almanya'nın Magdeburg kentinde gerçekleşen ölümcül Noel pazarı saldırısının ardından, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a istifa çağrısı yaparken, "Aptal" diyerek hakaret etti.



Musk daha önce de Scholz hükümetinin düşmesinin ardından Almanca olarak "Olaf aptalın teki" yazdığı bir paylaşım yapmıştı.



Amerikalı milyarder, yakın zamanda İngiltere'nin aşırı sağcı Reform UK partisinin lideri Nigel Farage'la da, Donald Trump'ın Florida'daki konutunda bir araya gelmişti.